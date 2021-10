Athlétisme: La sprinteuse nigériane Blessing Okagbare positive à l'EPO

La sprinteuse nigériane Blessing Okagbare, suspendue pour dopage à l'hormone de croissance le jour des demi-finales du 100 m des JO de Tokyo cet été se voit aussi reprocher un contrôle positif à l'EPO plus tôt dans la saison, a annoncé l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) ce jeudi 7 octobre. L'AIU précise dans un communiqué que la sprinteuse a aussi été contrôlée positive à l'EPO suite à la réanalyse d'un échantillon prélevé hors compétition au Nigeria le 20 juin dernier. L'athlète nie tout ce qui lui est reproché, et son cas sera porté devant le tribunal disciplinaire, précise le communiqué. Okagbare faisait partie cette saison d'un groupe de très haut niveau basé en Floride et entraîné par l'Américain Rana Reider, qui comporte notamment l'Américain Trayvon Bromell et le récent champion olympique canadien du 200 m Andre de Grasse.