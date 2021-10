Foot: Hugo Lloris défend le format actuel de la Coupe du monde

Le capitaine des Bleus, Hugo Lloris. AFP

Le capitaine des champions du monde français Hugo Lloris défend le format actuel de la Coupe du monde, appréciée pour sa « rareté », sans néanmoins s'opposer frontalement à l'idée d'un Mondial tous les deux ans. « Pour moi, une Coupe du monde doit garder cette rareté et le fait d'évoluer tous les quatre ans permet de rendre cette rareté », a expliqué le gardien de Tottenham en conférence de presse avant la rencontre de Ligue des nations qui aura lieu à Turin ce jeudi 7 octobre contre la Belgique. « En tout cas, c'est comme ça que j'ai grandi dans le football, en attendant cette Coupe du monde tous les quatre ans. Et même en tant que joueur, c'est quelque chose qui est dans un coin de ma tête », a-t-il poursuivi. La réforme du calendrier de la Fifa, et l'hypothèse d'organiser un Mondial tous les deux ans au lieu de quatre, a été relancée ces dernières semaines par Arsène Wenger, directeur du développement de la Fifa, se heurtant à la fronde de plusieurs fédérations et de nombreux groupes de supporters.