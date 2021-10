Ballon d'Or 2021: Lewandowski, Messi, Benzema, Jorginho... La liste des 30 nommés

Le magazine France Football a dévoilé, vendredi 8 octobre, la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2021. Lionel Messi, recordman de sacres, vise un 7e trophée. Mais Robert Lewandowski est un très sérieux prétendant, tout comme Karim Benzema. À moins que les triomphes de Jorginho et Gianluigi Donnarumma fassent la différence ? Réponse le 29 novembre.

Publicité Lire la suite

Le Ballon d'Or est de retour. La dernière édition remonte à 2019, quand Lionel Messi avait été sacré pour la 6e fois, nouveau record en la matière, en devançant d'un cheveux le Néerlandais Virgil van Dijk (686 points contre 679). Celle de 2020 fut annulée, l'organisateur France Football ayant estimé que la pandémie de Covid-19 avait trop nui au sport pour qu'un vainqueur soit désigné. Deux ans plus tard, le scrutin fait donc son retour.

France Football a égréné vendredi les noms des joueurs et joueuses nommés pour le Ballon d'Or masculin, le Ballon d'Or féminin, le Trophée Kopa (Ballon d'Or réservé aux joueurs de moins de 20 ans) et le Trophée Yachine (meilleur gardien de l'année). Et la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or masculin n'est pas avare en enseignements.

Les Italiens soulevant le trophée de vainqueurs de l'Euro 2021 de football, après avoir écarté l'Angleterre aux tirs au but en finale. Pool via REUTERS - MICHAEL REGAN

L'Europe en force

L'Euro 2021 (victoire de l'Italie contre l'Angleterre en finale) et la Ligue des champions (victoire de Chelsea contre Manchester City en finale) ont, incontestablement, pesé dans la balance du jury qui a désigné les 30 nommés. Parmi eux, on compte 5 joueurs de Manchester City (Kevin De Bruyne, Ruben Dias, Phil Foden, Riyad Mahrez et Raheem Sterling) et 5 joueurs de Chelsea, dont 4 vainqueurs de la C1 (Cesar Azpilicueta, Jorginho, N'Golo Kanté, Masoun Mount, ainsi que Romelu Lukaku).

Il y a aussi 5 Italiens (Nicolo Barella, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Gianluigi Donnarumma et Jorginho) et 4 Anglais (Phil Foden, Harry Kane, Masoun Mount et Raheem Sterling).

Plus généralement, cette sélection de 30 joueurs fait la part belle – largement – à l'Europe par rapport au reste du monde. Ils sont 24 candidats issus du Vieux Continent, contre seulement 4 Sud-Américains (les Argentins Lautaro Martinez et Lionel Messi, vainqueurs de la Copa America, ainsi que le Brésilien Neymar et l'Uruguayen Luis Suarez) et 2 Africains (l'Algérien Riyad Mahrez et l'Égyptien Mohamed Salah). L'Asie, représentée par le seul Sud-Coréen Heung-min Son en 2019, est absente, comme l'Océanie.

Une course à trois Lewandowski-Messi-Jorginho ?

Le 29 novembre, le nom du vainqueur sera dévoilé. Et si, sur certaines années, le suspense était nul, pour cette édition 2021, il est difficile de déterminer un grand favori devant les autres. Deux hommes ont de sérieux arguments à faire valoir. Le premier est l'homme qui a soulevé le plus de fois le Ballon d'Or : Lionel Messi.

Certes, l'Argentin n'a rien gagné avec le FC Barcelone, club en perdition. Il a même dû quitter son cocon catalan tant les finances des Blaugrana sont catastrophiques. Mais dans tout ce marasme, il a continué à empiler les buts. Et avant de rejoindre le PSG, Leo Messi a enfin été consacré avec l'équipe nationale en remportant la Copa America. Après trois finales perdues et une finale de Coupe du monde également perdu, la Pulga a finalement été sacré avec l'Albiceleste. Un argument de poids.

L'autre homme dont le nom revient le plus est Robert Lewandowski. L'avis général est que le Polonais aurait eu le Ballon d'Or 2020 si l'édition n'avait pas été annulée. L'attaquant avait inscrit but sur but et remporté la Ligue des champions. Cette saison, il n'a gagné « que » la Bundesliga, mais il s'est encore enflammé devant la cage et a réussi l'exploit de battre le record de buts de Gerd Müller sur un exercice de championnat (41 buts). Pour beaucoup, le Ballon d'Or 2021 récompenserait toute son œuvre.

L'attaquant polonais du Bayern Munich, Robert Lewandowski, le 15 mai 2021. AP - Tom Weller

Enfin, Jorginho ferait un Ballon d'Or aussi idéal. L'Italien né au Brésil n'est pas aussi reconnu que Messi et Lewandowski, mais aucun joueur n'a connu une saison 2020-2021 aussi réussi. Le milieu de terrain a ainsi remporté la Ligue des champions avec Chelsea et l'Euro avec la Squadra Azzurra, deux équipes dans lesquelles il est incontournable.

Les 30 nommés pour le Ballon d'Or masculin

Cesar Azpilicueta (Espagneagne/Chelsea)

Nicolo Barella (Italie/Inter Milan)

Karim Benzema (Francence/Real Madrid)

Leonardo Bonucci (Italie/Juventus)

Giorgio Chiellini (Italie/Juventus)

Kevin De Bruyne (Belgique/Manchester City)

Ruben Dias (Portugal/Manchester City)

Gianluigi Donnarumma (Italie/AC Milan-PSG)

Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)

Phil Foden (Angleterreleterre/Manchester City)

Erling Haaland (Norvège/Borussia Dortmund)

Jorginho (Italie/Chelsea)

Harry Kane (Angleterreleterre/Tottenham)

N'Golo Kanté (Francence/Chelsea)

Simon Kjaer (Danemark/AC Milan)

Robert Lewandowski (Pologne/Bayern Munich)

Romelu Lukaku (Belgique/Inter Milan-Chelsea)

Riyad Mahrez (Algérie/Manchester City)

Lautaro Martinez (Argentine/Inter Milan)

Kylian Mbappé (Francence/PSG)

Lionel Messi (Argentine/FC Barcelone-PSG)

Luka Modric (Croatie/Real Madrid)

Gerard Moreno (Espagneagne/Villarreal)

Masoun Mount (Angleterreleterre/Chelsea)

Neymar (Brésil/PSG)

Pedri (Espagneagne/FC Barcelone)

Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus-Manchester United)

Mohamed Salah (Egypte/Liverpool)

Raheem Sterling (Angleterreleterre/Manchester City)

Luis Suarez (Uruguay/Atlético de Madrid)

Les 30 nommées pour le Ballon d'Or féminin

Stina Blackstenius (Danemark/Häcken)

Christiane Endler (Chili/PSG, OL)

Kadidiatou Diani (France/PSG)

Magdalena Eriksson (Suède/Chelsea)

Jessie Fleming (Canada/Chelsea)

Pernille Harder (Danemark/Chelsea)

Jennifer Hermoso (Espagne/FC Barcelone)

Marie-Antoinette Katoto (France/PSG)

Sam Kerr (Australie/Chelsea)

Francen Kirby (Angleterre/Chelsea)

Christine Sinclair (Canada/Thorns FC)

Ashley Lawrence (Canada/PSG)

Lieke Martens (Pays-Bas/FC Barcelone)

Samantha Mewis (Canada/North Carolina Courage)

Viviane Miedema (Pays-Bas/Arsenal)

Sandra Panos (Espagne/FC Barcelone)

Irene Paredes (Espagne/PSG-FC Barcelone)

Alexia Putellas (Espagne/FC Barcelone)

Wendie Renard (France/OL)

Ellen White (Angleterre/Manchester City)

Les 10 nommés pour le Trophée Yachine

Thibaut Courtois (Belgique/Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Italie/AC Milan-PSG)

Ederson (Brésil/Manchester City)

Samir Handanovic (Slovénie/Inter Milan)

Emiliano Martinez (Argentine/Aston Villa)

Édouard Mendy (Sénégal/Chelsea)

Keylor Navas (Costa Rica/PSG)

Manuel Neuer (Allemagne/Bayern Munich)

Jan Oblak (Slovénie/Atlético de Madrid)

Kasper Schmeichel (Danemark/Leicester)

Les 10 nommés pour le Trophée Kopa

Jude Bellingham (Angleterre/Borussia Dortmund)

Jérémy Doku (Belgique/Rennes)

Ryan Gravenberch (Pays-Bas/Ajax Amsterdam)

Mason Greenwood (Angleterre/Manchester United)

Nuno Mendes (Portugal/PSG)

Jamal Musiala (Allemagne/Bayern Munich)

Pedri (Espagne/FC Barcelone)

Giovanni Reyna (États-Unis/Borussia Dortmund)

Bukayo Saka (Angleterre/Arsenal)

Florian Wirtz (Allemagne/Bayer Leverkusen)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne