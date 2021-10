Foot: Qatar 2022, dernière Coupe du monde pour Neymar ?

L'attaquant brésilien Neymar. Michael Reaves GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

La Coupe du monde 2022 au Qatar sera probablement « la dernière » pour Neymar, qui à 29 ans ne sait pas s'il pourra « supporter encore plus de football » dans une interview au média DAZN publiée dimanche 10 octobre. « Je crois que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je la joue comme la dernière parce que je ne sais pas si j'aurai encore la condition, le mental, pour supporter encore plus de football », dit la superstar brésilienne dans une interview pour un documentaire sur la plateforme de streaming. « Je ferai tout pour y arriver en pleine forme, je ferai tout pour gagner avec mon pays, pour accomplir mon plus grand rêve depuis tout petit. Et j'espère pouvoir y arriver », ajoute l'attaquant du Paris Saint-Germain. Neymar a jusqu'ici participé à deux éditions du Mondial, en 2014 chez lui au Brésil et en 2018 en Russie. Il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao derrière la légende Pelé, et aura 34 ans pour le Mondial 2026, organisé en Amérique du Nord.