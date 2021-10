Marathon de Chicago: victoires de l'Ethiopien Tura et de la Kenyane Chepngetich

L'Ethiopien Seifu Tura chez les messieurs et la Kenyane Ruth Chepngetich chez les dames ont remporté dimanche 10 octobre le marathon de Chicago. Tura s'est imposé en 2h 6 min 12 sec devant l'Américain Galen Rupp et le Kenyan Eric Kiptanui. Chepngetich a devancé en 2h 22 min 31 sec les Américaines Emma Bates et Sara Hall.