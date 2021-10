Athlétisme: le marathon de Paris revient

Texte par : RFI Suivre

Trente mois après sa dernière édition en avril 2019, le marathon de Paris fait son retour dimanche 17 octobre. Comme toutes les grandes courses sur route dans le monde, le marathon de Paris a subi directement les conséquences de la crise sanitaire avec deux reports et une annulation en 2020, puis une date fixée à l'automne plutôt qu'au printemps en 2021. L'organisation attend entre 30.000 et 35.000 amateurs au départ, des chiffres en baisse par rapport aux éditions précédentes (environ 49.000 partants en 2019). Chez les élites, les Français Florian Carvalho, Yohan Durand et le débutant Abderrazak Charik viseront eux un chrono sous les 2h10.