Natation: l’Afrique du Sud cartonne, le Sénégal en or aux championnats d’Afrique

Logo des championnats d'Afrique de natation 2021. © CANA

Texte par : RFI Suivre

L’équipe d’Afrique du Sud de natation a nettement dominé les championnats d’Afrique disputés à Accra, au Ghana, du 11 au 17 octobre. Sans Tatjana Schoenmaker, double médaillée aux Jeux olympiques de Tokyo, c’est la jeune Rebecca Meder (19 ans) qui a pris la lumière en décrochant 7 médailles d’or sur les 17 remportées par sa délégation. Avec 42 récompenses au total, l’Afrique du Sud devance l’Égypte et l’Algérie. Après une édition 2018 sans médaille, les nageurs Sénégalais sont montés cinq fois sur le podium grâce en grande partie à Oumy Diop, championne d’Afrique du 100 mètres papillon, troisième du 4×100 mètres nage libre et du 4×100 mètres nage libre mixte. Le Sénégal n'avait plus remporté cinq médailles depuis 2008.