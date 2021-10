Ligue des champions: l'Ajax Amsterdam enchaîne

Texte par : RFI Suivre

Trois matches et trois succès pour l'Ajax Amsterdam (9 pts), qui n'a fait qu'une bouchée du Borussia Dortmund (6 pts) dans ce qu'on présentait pourtant comme la finale du groupe C. Le club néerlandais a frappé à quatre reprises ce mardi 19 octobre (4-0), dont un nouveau but (le 6e en C1 cette saison) de l'attaquant franco-ivoirien Sébastien Haller, alors qu'Erling Haaland, le géant du BVB, restait muet. Et voilà l'Ajax très proche de retrouver les huitièmes de finale de Ligue des champions, trois saisons après avoir atteint les demi-finales en 2019. Dans l'autre rencontre, qui opposait les deux perdants des deux premières journées, c'est le Sporting Portugal qui s'est relancé 4-1 sur le terrain de Besiktas.