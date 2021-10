Ligue des champions: le Barça respire, Lille ne gagne toujours pas

Le FC Barcelone a remporté ses premiers points en Ligue des Champions après une courte victoire face au Dynamo Kiev ce mercredi 20 octobre à domicile (1-0). De son côté, Lille n'a pas fait mieux qu'un nul en recevant le FC Séville (0-0). Si Lille reste en lice pour la qualification en huitièmes, il faudra faire beaucoup plus lors des trois dernières journées de phase de groupes.

Après deux défaites contre le Bayern (3-0) et Benfica (3-0), le FC Barcelone a enfin gagné cette saison en Ligue des champions à domicile face au Dynamo Kiev (1-0), et repasse ainsi 3e du groupe E (3 points). C'est le vétéran Gerard Piqué, oublié au second poteau à la 37e minute, qui a repris du plat du pied droit un centre de son compère Jordi Alba pour offrir la victoire aux siens. Ce court succès face ne suffira pas à satisfaire les supporters barcelonais et l'entraîneur Ronald Koeman, qui devra vite trouver des solutions pour les matches retour de la phase de groupes de C1.

Gerard Piqué, plus vieux buteur du Barça en C1

Gerard Piqué est devenu à 34 ans et 260 jours le plus vieux buteur du Barça en C1. Ce but lui a d'ailleurs permis d'égaler Roberto Carlos en tant que défenseur le plus prolifique de l'histoire de la Ligue des champions, avec 16 buts. Avec ce succès, les Catalans mettent un terme à trois défaites consécutives au Camp Nou en C1, pire série de leur histoire continentale, entamée par la gifle 4-1 face au Paris SG en 8e de finale aller en février dernier.

Les Dogues lillois n'ayant rapporté qu'un seul point de leurs deux premiers matches, ils étaient bien décidés à tenter le tout pour le tout à domicile contre le Séville FC de Julen Lopetegui. Le sextuple vainqueur de la Ligue Europa n'était sûrement pas le rival idéal pour se rassurer, après une nouvelle désillusion en Ligue 1 samedi dernier à Clermont (1-0), alors que les Sévillans ont conforté dimanche leur 3e place en Liga en allant battre le Celta Vigo sur le même score.

Lille sans solution

Le champion de France en titre devait absolument réagir pour garder un espoir de qualification en huitième de finale avant de se déplacer sur la pelouse des Espagnols pour la prochaine journée. Lors de la première période, Lille peut ouvrir le score quand Renato Sanches se présente face à Bounou dans la surface. Le gardien remporte son duel, sur la frappe du Portugais (27e). À La 40e minute, Ocampos rate le cadre de peu pour les Sévillans.

En fin de seconde période, la rencontre devient de plus en plus brouillonne. Au stade Pierre Mauroy, il fallait faire plus pour espérer l’emporter dans une rencontre assez équilibrée. Les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont éprouvé les pires difficultés à mettre en danger Séville, meilleure défense du championnat espagnol, et n'ont eu qu'une seule grosse occasion. Avec ce nul, Lille occupe la 3e place du groupe G avec deux points, bénéficiant de la victoire 3-1 de Salzbourg contre Wolfsburg un peu plus tôt dans la journée.

