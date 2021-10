Foot: la France remonte sur le podium du classement Fifa

Le bonheur de Kylian Mbappé et Karim Benzema avec le trophée de la Ligue des nations remporté par la France devant l'espagne à Milan, le 10 octobre 2021 FRANCK FIFE AFP/Archives

L'équipe de France, lauréate de la Ligue des nations début octobre, en profite pour remonter jeudi 21 octobre sur le podium du classement mondial Fifa, abandonné en septembre, et pour se réinstaller à la troisième place derrière la Belgique, toujours première, et le Brésil. Dans ce classement cher au président de la Fédération française Noël Le Graët, les champions du monde (1.779,24 pts) évincent du podium l'Angleterre (1.750,16 pts), qui retombe à la cinquième place derrière l'Italie (1.750,52 pts), championne d'Europe cet été et troisième de la Ligue des nations en octobre. La Belgique occupe la première place depuis octobre 2018, date à laquelle ils ont détrôné la France victorieuse du Mondial 2018.