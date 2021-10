Foot: Lionel Messi pour booster la Ligue 1 à l’international?

L'audience mondiale du classique du Championnat de France dimanche 24 octobre lors du clasico entre le PSG et Marseille pourrait décoller avec la présence de la superstar Lionel Messi. Avec l’ancien joueur du FC Barcelone, la Ligue de football professionnel (LFP) espère augmenter « sensiblement la portée du championnat à l'international » cette saison.

Publicité Lire la suite

Pour le moment, les droits TV à l'international sont limités à environ 80 millions d'euros par an jusqu'en 2024, très loin du 1,5 milliard d'euros de la Premier League anglaise, le championnat qui génère le plus d'argent, ou même des 139 millions d’euros de la Serie A italienne (hors Etats-Unis et Moyen-Orient).

Messi pour contribuer à mieux vendre la Ligue 1

Avec ses six Ballons d'Or, Messi peut contribuer à mieux vendre la Ligue 1 hors de France lors du prochain cycle de droits. L'an dernier, pour la victoire 1-0 de Marseille au Parc des Princes le 13 septembre 2020, près de 5 millions de téléspectateurs avaient suivi la rencontre à l'international, « point culminant » d'une saison 2020-2021 où la Ligue 1, diffusée par 55 chaînes dans 208 territoires selon la LFP, a généré une audience cumulée de 580 millions de téléspectateurs, un chiffre en hausse de 20%.

Le premier match de Messi avec le PSG à Reims le 29 août (2-0) a pulvérisé le record d'audience de la Ligue 1 à l'étranger avec plus de 14 millions de téléspectateurs, selon la LFP. Mais le chiffre est loin d’affoler les compteurs ! La Liga espagnole revendique pas moins de 650 millions de téléspectateurs potentiels « aux quatre coins du monde » pour le clasico Barcelone-Real Madrid de dimanche prochain, assurant disposer de « l'affiche de clubs la plus suivie » sur la planète.

Au Brésil, « le classique » diffusé depuis plusieurs années

En Espagne, la chaîne Cuatro a décidé de diffuser le classique OM-PSG en clair et en direct. Cuatro a été encouragée par les audiences de Telecinco (autre chaîne du groupe Mediaset) pour la rencontre Reims-PSG, devenu le match de football d'un championnat étranger le plus regardé de l'histoire de la télévision espagnole avec 2,2 millions de téléspectateurs en moyenne, et des pics à 6,7 millions, selon Mediaset.

Au Brésil, « le classique » est diffusé depuis plusieurs années, surtout depuis que Neymar porte les couleurs du club parisien. Pour les téléspectateurs brésiliens, plus que l'affiche OM-PSG, c'est surtout le club parisien qui attire l'attention, pour la présence de « Ney » et de Messi. Mais la presse brésilienne se penche aussi sur les résultats de l'OM de Jorge Sampaoli, puisque le technicien argentin a dirigé les clubs brésiliens de Santos et de l'Atlético Mineiro.

L'OM n’a pas gagné face aux Parisiens au Vélodrome depuis novembre 2011. Lionel Messi, habitué des Barça-Real de feu, découvrira l'ambiance marseillaise. Auteur d'un doublé face à Leipzig en Ligue des champions, mais toujours à la recherche de son premier but en Ligue 1, l'Argentin sera accompagné sur le front de l'attaque parisienne par Kylian Mbappé. Des doutes subsistent toujours en revanche autour de la présence de Neymar, touché aux adducteurs.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne