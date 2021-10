L'ancien footballeur Patrice Evra révèle avoir été victime d'abus sexuels à l'adolescence

L'ancien footballeur Patrice Evra, ici le 15 septembre 2015 à l'Etihad Stadium avant un match de Ligue des champions entre son équipe d'alors, la Juventus, et Manchester City.

Dans son autobiographie à paraître le 28 octobre, Patrice Evra explique avoir subi des abus sexuels à l'âge de 13 ans, perpétrés par le principal du collègue qu'il fréquentait. L'ancien international français, âgé de 40 ans, a tu cette histoire pendant des années. Il prend désormais la parole pour que les enfants victimes d'abus sexuels « ne se sentent pas coupables ».

Son autobiographie, I Love This Game, sera disponible le 28 octobre. Mais avant sa parution, Patrice Evra s'est exprimé, vendredi 22 octobre, dans les colonnes du Times. Au quotidien britannique, le footballeur à la retraite depuis deux ans a confié un chapitre important de sa vie, raconté aussi dans son livre : il a été victime d'abus sexuels à l'âge de 13 ans. « J'avais honte d'admettre que j'ai été abusé sexuellement – mais je ne veux pas que d'autres enfants ressentent cela », affirme-t-il.

Patrice Evra révèle qu'il a été agressé par le principal de son collège, qui l'hébergeait plusieurs nuits par semaine pour lui éviter trop de trajets entre son domicile et l'établissement. Les détails qu'il livre dans son autobiographie sont glaçants.

L'ancien défenseur passé notamment par Monaco, Manchester United, la Juventus et l'Olympique de Marseille explique n'avoir révélé ces faits à sa mère que très récemment. « Bien entendu, elle était très choquée. C'était un moment difficile pour moi et je ne l'ai toujours pas dit à certains de mes frères et sœurs ainsi qu'à des amis proches », dit-il au Times.

« Je ne lui ai dit que maintenant alors que j'ai 40 ans. Cela a été un gros choc pour elle, avec beaucoup de colère. "Tu ne dois pas le mettre dans ton livre, c'est privé, Patrice", m'a-t-elle dit. Mais je lui ai répondu que ce n'était pas à propos de moi mais des autres enfants et elle m'a répondu que c'était OK, qu'elle comprenait », développe celui qui a porté le maillot de l'équipe de France à 81 reprises.

« J'ai enterré cela si profond en moi que je n'ai pas pensé à déposer plainte »

Le natif de Dakar lâche qu'à l'âge de 24 ans, alors qu'il perçait à l'AS Monaco, il a été contacté par la police à propos de son agresseur présumé. Mais il s'était montré incapable de dire ce qui lui était arrivé une dizaine d'années plus tôt. « Vivre avec ça est l'un de mes plus grands regrets, parce que j'aurais pu aider tant de gens », déplore-t-il.

Patrice Evra n'a jamais déposé plainte contre son ancien professeur : « La première chose que ma mère m'a dite est : "Si tu ne le fais pas, je le ferai. S'il est encore vivant, je vais le tuer." Mais j'ai enterré cela si profond en moi que je n'ai pas pensé à déposer plainte. »

En rendant cette affaire publique, l'ex-défenseur veut envoyer un message aux enfants victimes d'abus sexuels. « Je veux que les gamins aient le courage [de parler] et ne se sentent pas coupables, parce que je me suis toujours senti coupable. »

(Avec AFP)

