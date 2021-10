Foot: Benzema superstar à Madrid avant le Clasico et le Ballon d’Or

Ce 24 octobre 2021, ce sera le 246e Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid au Camp Nou. Plus de Lionel Messi sur le terrain. Non, la nouvelle star s’appelle Karim Benzema et elle joue pour le club madrilène. Le Français est un candidat au Ballon d’or. Mais il a surtout squatté la rubrique justice cette semaine avec le procès de l’affaire de la sextape. De quoi ralentir sa marche en avant et l’empêcher de remporter le plus grand titre individuel du football ? Dans la capitale espagnole, on en n’est pas convaincu. Reportage.

De notre correspondant à Madrid,

Devant la boutique du club, à Santiago Bernabeu, difficile d’y échapper. Karim Benzema est partout. Superstar du Real et candidat désigné par le club pour la course au Ballon d’or. Côté supporter, pas de doute : il soulèvera le plus prestigieux des prix individuels, le 29 novembre prochain, comme l’explique Jésus, la trentaine, jogging et veste au couleur Merengue : « Karim Benzema, c’est comme du bon vin. Plus il vieillit, meilleur il est. Et c’est ce qui est en train de lui arriver. Il est en train de réaliser des matches incroyables, à ce moment-là de sa carrière au Real. Pratiquement tout le monde attend quelque chose de Benzema, parce que le Real dépend de lui, de ses buts. Le Ballon d’or, oui, il est candidat. Et je crois qu’il le mérite. Je crois qu’il aide beaucoup le Real Madrid. »

Pourtant, cette semaine, c’est à la rubrique justice que le nom de Benzema est, encore, apparu. Le procès de la fameuse sextape, en France. Le parquet a requis 10 mois de prison avec sursis et 75000 euros d’amende à l’encontre de l’attaquant français. Ces avocats ont demandé la relaxe. Le jugement sera rendu le 24 novembre. Pas de quoi démoraliser les fans du Real. C’est le cas de Franco. Pour cet Argentin, habitant de Madrid depuis plus de 2 ans et supporter du club, l’important c’est le terrain : « Pour moi, il n’y a pas de lien entre ce qu’il se passe sur le terrain et en-dehors. J’ai eu la même chose avec Maradona. Maradona a été un joueur de foot : une idole. Une bête ! Et en dehors, c’était sa vie privée. Pour moi, les deux choses ne devraient vraiment rien à voir entre elles. Parce que lui, joue comme il doit le faire : c'est un joueur, c'est un coéquipier… »

Un FC Barcelone - Real Madrid crucial en vue du Ballon d’Or ?

Pour Alfredo Relaño, éditorialiste pour le quotidien sportif madrilène AS et juré du Ballon d’or pour l’Espagne, si l'affaire de la Sextape est notable, elle ne doit pas faire oublier les performances de Benzema sur le terrain, notamment lors de la dernière Ligue des nations avec l’équipe de France : « Moi, je donnerais de l’importance à ce qu’il a fait en Ligue des Nations parce que c’est lui qui a trouvé la solution. Dans les deux matches : demi-finale et finale, il a marqué des buts décisifs au bout d’actions très importantes. Cette compétition, moi, je la valorise parce que c’étaient des demi-finales avec les meilleures équipes d’Europe et lui a été décisif là-bas. Donc, quand on me dit qu’il faut l’écarter parce qu’il n’a pas gagné de titres majeurs, cette compétition a résolu le problème parce qu’au-delà du trophée, il a été le grand bonhomme de ce titre. »

Karim Benzema s’avance vers ce 246e Clasico de l’histoire, un sommet du foot espagnol qui coïncide avec le dernier jour de vote pour le Ballon d’or. Selon nos informations, en fin de semaine, France Football, l’organisateur de prix, n’avait pas encore reçu les voix de 30 à 40% des 170 jurés du trophée. Ainsi, ce FC Barcelone - Real Madrid, où il sera la star, pourrait être un juge de paix, loin du tribunal de Versailles où il joue une autre rencontre…

