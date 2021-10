Athlétisme: record du monde du semi-marathon pour Letesenbet Gidey

L'Éthiopienne Letesenbet Gidey a pulvérisé le record du monde du semi-marathon ce 24 octobre 2021 à Valence, en Espagne, avec un chrono d'1 heure, 2 minutes et 52 secondes, améliorant de plus d'une minute la précédente marque de référence (1:04.02) qui datait d'avril 2021. Pour ces débuts sur la distance, Gidey, 23 ans, a frappé fort en s'offrant un troisième record du monde, après ceux, sur piste, du 5.000 m (14 min 06 sec 62/100e) et du 10.000 m (29 min 01 sec 03/100e). L'Ethiopienne, médaillée de bronze sur 10.000 m lors des Jeux olympiques de Tokyo, avait établi son record du monde du 5.000 m déjà à Valence, en octobre 2020.