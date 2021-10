Auto: le Kényan Carl Tundo gagne le Rwanda Mountain Gorilla Rally

Texte par : David Kalfa

Le Kényan Carl Tundo a remporté ce 24 octobre 2021 le Rwanda Mountain Gorilla Rally, avant-dernière manche du Championnat d’Afrique (ARC). Il a devancé ses compatriotes Patel Karan et McRae Kimathi. La dernière manche de l’ARC aura lieu les 26 et 27 novembre avec le Rally of South Africa.