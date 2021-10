Foot: un Marseille-PSG sans vainqueur et marqué par la VAR

Le Marocain Achraf Hakimi et l'Argentin Lionel Messi, lors du match nul 0-0 entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, en Championnat de France de football. REUTERS - GONZALO FUENTES

L’Olympique de Marseille (OM) et un Paris Saint-Germain (PSG) réduit à dix contre onze ont fait match nul 0-0, ce 24 octobre 2021 en Championnat de France de football. Un but parisien et un but marseillais ont été annulés suite à l’utilisation de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).