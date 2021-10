Basket: le Cap-Verdien Walter Tavares, géant en Europe

Le Cap-Verdien Walter Tavares. Getty Images - Sonia Canada

Texte par : David Kalfa Suivre 3 mn

Le Cap-Verdien Walter Tavares est actuellement le joueur le plus performant de l’Euroligue, qui est la compétition reine de basket-ball en Europe et la deuxième plus prestigieuse au monde derrière la NBA. À 29 ans, le pivot du Real Madrid s’épanouit pleinement sur le Vieux continent, lui qui n’avait pas réussi à faire son trou dans la ligue nord-américaine entre 2015 et 2017.