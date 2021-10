Josh Cavallo ou le coming-out du premier footballeur professionnel en activité

Le footballeur australien Josh Cavallo a révélé mercredi 27 octobre son homosexualité dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. Déclarer publiquement son homosexualité est inédit dans le foot pour un joueur en activité. Il est le premier à briser ce tabou dans le monde du football. Jeudi 28 octobre, Antoine Griezmann, Marcus Rashford, Raphael Varane, Gerard Piqué ou encore Zlatan Ibrahimovic ont salué son message.

Publicité Lire la suite

« L’homophobie dans le foot, ça suffit ! » En 2019, le message était signé Antoine Griezmann, champion du monde de football, dont le positionnement anti-homophobie, pour un sportif de son calibre, était inédit.

Pour la première fois, contrairement à d’autres sports comme le tennis, la boxe, le basket, la natation ou le judo, un joueur de football en activité fait son coming-out.

Face à la caméra, dans un une vidéo de quelques secondes, partagée sur les réseaux sociaux, un jeune Australien de 21 ans annonce : « Bonjour tout le monde, je suis Josh Cavallo. J’ai quelque chose de personnel à partager avec vous : je suis joueur de football et je suis gay. » Le milieu de terrain du club d’Adélaïde United (A-League) restera dans l’histoire du football. Car si d’anciens joueurs ont attendu la fin de leur carrière pour révéler leur orientation sexuelle, lui n’a pas attendu de prendre sa retraite.

« J’avais peur de la réaction des gens »

« Cela a été un long voyage pour en arriver là, mais je ne pourrais pas être plus heureux de ma décision de faire mon coming-out, a écrit l’intéressé sur ses comptes twitter et Instagram. Je combats ma sexualité depuis plus de six ans maintenant, et je suis content de pouvoir mettre cela de côté. »

Dans la vidéo, le joueur indique : « J’en ai marre d’essayer de vivre cette double vie, c’est épuisant. J’avais peur de la réaction des gens quand ils le découvriraient, peur qu’ils commencent à me traiter différemment, à dire du mal de moi ou se moquer de moi. Ce n’est pas le cas. Au contraire, vous gagneriez plus de respect de la part des gens. Tout ce que je veux, c’est jouer au football et être traité sur un pied d’égalité. »

Josh Cavallo explique : « En tant que footballeur gay, j’ai dû apprendre à masquer mes sentiments pour m’adapter au moule d’un footballeur professionnel. Grandir en étant gay et jouer au football n’est pas quelque chose de facile. Les statistiques montrent que seulement 33 % des jeunes hommes homosexuels jouent au football contre 68 % des jeunes hommes hétérosexuels. J’ai vécu ma vie en supposant que c’était un sujet dont on ne devait jamais parler. »

Inspiré par Justin Fashanu

En 2020, dans le championnat anglais, un joueur encore en activité avait révélé son homosexualité dans une lettre ouverte anonyme. « Seuls les membres de ma famille et un cercle d'amis proches connaissent ma sexualité. Je ne me sens pas prêt à la partager avec mon équipe ou mon entraîneur », avait-il confié.

En 1990, l'attaquant Justin Fashanu, qui n’était plus en activité, était entré dans l'histoire du sport le plus populaire au monde. Il était devenu le premier footballeur anglais de renommée nationale à révéler son homosexualité et avait fait face au rejet immédiat de ses pairs et des fans. Abandonné par le monde du football, l’ex-international espoir anglais s'est suicidé huit ans plus tard, à seulement 37 ans. On l’avait retrouvé pendu dans un garage. Justin Fashanu avait dû faire face à une campagne homophobe. Un jeune homme de 17 ans l’avait accusé d'agression sexuelle. Les charges furent abandonnées.

You are a Champion. Fotball is for everybody. Big respect 🏳️‍🌈 https://t.co/WhQkl2H1u0 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 27, 2021

Le soutien de Zlatan Ibrahimovic ou de Gerard Piqué

Josh Cavallo a lui-même indiqué que le cas de Fashanu était présent dans son esprit au moment où il considérait l’éventualité de révéler son homosexualité. La vidéo de Josh Cavallo va-t-elle faire bouger les lignes ? « Espérons que cela changera dans un proche avenir », dit-il simplement.

Dès le lendemain de son annonce, des messages de soutien lui sont parvenus en nombre. Antoine Griezmann, Marcus Rashford, Raphael Varane, Gerard Piqué ou encore Zlatan Ibrahimovic : sa vidéo a été saluée par le monde du football.

« Je veux faire passer un message au monde entier pour montrer que peu importe qui vous êtes, ce en quoi vous croyez ou de quelle culture ou origine vous venez, tout le monde est accepté dans le football. Cela devrait être basé sur votre talent, pas sur ce à quoi vous ressemblez ou ce en quoi vous croyez. En fin de compte, nous sommes en 2021 et il est temps de changer cela dans le football », a-t-il commenté.

Plusieurs clubs européens comme Arsenal, Juventus, et Barcelone ont également félicité Josh Cavallo pour ses déclarations.

Les réactions se sont étendues au-delà du football avec celle de l'ex-joueur de basket espagnol Pau Gasol, aujourd'hui membre du Comité International Olympique (CIO), qui a estimé, également sur Twitter, qu' « en 2021 cela ne devrait pas être une nouvelle. Bravo pour ce pas en avant pour le sport, bien dit ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne