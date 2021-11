Basket: les FAP Yaoundé et Espoir Fukash de Kinshasa qualifiés pour l'Élite 16

© courtesy of FIBA

La première phase de qualifications pour la Basketball Africa League 2022 s’est déroulée ce week-end et a permis aux FAP de Yaoundé, au BC Espoir Fukash de Kinshasa, aux Ivoiriens de la Société Omnisports de l’Armée, à l’AS Police de Bamako et au Nigelec Basket Club de Niamey de décrocher leur ticket pour l'Élite 16. Ce deuxième tour éliminatoire sera l’ultime étape avant la phase finale.

26 équipes africaines étaient sur la ligne de départ de ce premier tour qualificatif de l’édition 2022 de la Basketball Africa League, compétition panafricaine lancée en mai dernier et co-organisée par la NBA et la FIBA (Fédération internationale).

Cinq mois après le succès des Égyptiens de Zamalek lors de la première édition à Kigali, quatre villes accueillaient les rencontres des six groupes répartis par zones géographiques. Les deux premiers de chaque poule ont obtenu leur ticket pour l'Élite 16, dernière étape avant la phase finale qui opposera les 12 meilleures équipes africaines.

L'AS Police de Bamako, la SOA de Yamoussoukro et les FAP de Yaoundé invaincues

L’AS Police de Bamako et le SLAC de Conakry n’ont pas eu l’occasion de trembler dans la poule A puisque les deux autres équipes (Predio Basketball du Cap-Vert et Boufarik d’Algérie) ne se sont pas présentées au tournoi de Conakry. Après avoir remporté le premier match face aux Maliens ce vendredi 29 octobre (95-93), les Guinéens se sont inclinés dimanche (72-80). Les deux formations disputeront bien l'Élite 16, soit du 16 au 21 novembre, soit du 14 au 19 décembre.

Elles seront accompagnées des Ivoiriens de la Société Omnisports de l’Armée et des Nigériens de Nigelec qui ont dominé le groupe B devant les Béninois de l’ASPAC. Avec deux victoires en deux matchs à Conakry, la SOA termine première de cette poule.

Le meneur de la SOA de Côte d'Ivoire Gomon René Stéphane Agole lors du match contre Nigelec, à Conakry, le 29 octobre. © courtesy of FIBA

Les deux autres qualifiés de cette division Ouest sont les Camerounais des Forces Armées et Police de Yaoundé et les Congolais du BC Espoir Fukash de Kinshasa. Après avoir facilement battu les Centrafricains de Tondema lors de leur premier match du groupe C, les deux équipes se sont affrontées ce dimanche à Yaoundé, pour une victoire finale des locaux (84-65).

Ambitieux après ce week-end réussi, les Camerounais visent la qualification pour la phase finale de la « BAL ».

Une équipe du Burundi à l'Élite 16

Dans la division Est, ce sont les Burundais de New Star, les Ulinzi Warriors du Kenya, les City Oilers d’Ouganda, les Kurasini Heats de Tanzanie, les Cape Town Tigers d’Afrique du Sud et les Mozambicains de Ferroviario da Beira qui ont obtenu leur billet pour l'Élite 16.

