Ligue des champions: Liverpool, le Bayern, la Juventus déjà à un match des 8e

À la veille du début de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions de football, quatre équipes ont d’ores et déjà leur destin en main en vue d’une qualification dès cette semaine pour les huitièmes de finale : Liverpool, le Bayern Munich, la Juventus et Salzbourg.

La Juventus en quête de confiance

C’est la seule équipe de ce quatuor à n’avoir besoin que d’un match nul ce mardi 2 novembre face au Zénith Saint-Pétersbourg pour s’assurer une place en 8e de finale. Et c’est pourtant celle qui est la plus mal en point avec deux défaites de suite en championnat et une très décevante 9e place de Serie A, à 16 points des co-leaders Naples et Milan.

Paulo Dybala lors de la défaire de la Juventus sur le terrain du Hellas Vérone, le 30 octobre (2-1). REUTERS - JENNIFER LORENZINI

À la peine le week-end, la Vieille Dame se rattrape la semaine depuis le début de saison avec trois victoires et aucun but encaissé lors des trois premières journées de la phase de poules de Ligue des champions.

Si un match nul ce mardi lui assurerait le Top 16 européen pour la huitième saison de suite, la Juve serait bien inspirée de s’imposer face au club russe avant de jouer la première place du groupe sur la pelouse de Chelsea le 23 novembre.

Le Bayern Munich ne laisse que des miettes

Il y a encore mieux que le parcours de la Juventus jusqu’ici : celui du Bayern Munich, avec ses trois victoires, 0 but encaissé et 12 marqués. La meilleure attaque a piétiné ses adversaires, à l’image de Benfica, balayé 4-0 au match aller, et que les Bavarois retrouveront ce mardi à l’Allianz Arena.

Avec une nouvelle victoire, les champions d’Allemagne auront leur ticket pour les huitièmes de finale en poche. Pour y parvenir, ils pourront compter sur Robert Lewandowski qui voudra briller pour son 100e match de Ligue des champions. L’attaquant polonais, troisième buteur de l’histoire de la compétition avec 78 buts en a déjà inscrit cinq en trois matchs cette saison.

Pour ce match, le Bayern Munich enregistre aussi le retour de son entraîneur Julian Nagelsmann, placé à l'isolement pendant deux semaines en raison d'une infection au Covid-19. Le technicien allemand dispose d’un effectif au complet après l’humiliation 5-0 contre Mönchengladbach en Coupe d'Allemagne la semaine passée.

Liverpool veut rester sur son nuage

Contrairement à la Juventus et au Bayern, les Reds n’ont toujours pas perdu cette saison toutes compétitions confondues. Dauphin de Chelsea en Premier League à cause de quatre matchs nuls, dont un concédé samedi face à Brighton (2-2), Liverpool n’a connu que la victoire en C1 cette saison. Celle sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (2-3) lors de la précédente journée permet aux hommes de Jürgen Klopp d’aborder cette phase retour très sereinement.

Mohamed Salah félicité par ses coéquipiers de Liverpool après avoir marqué le troisième but des Reds sur la pelouse de l'Atlético de Madrid, le 19 octobre. REUTERS - JUAN MEDINA

De nouveau opposé aux Colchoneros ce mercredi à Anfield, Liverpool, avec un Mohamed Salah en excellente forme, a l’occasion de valider son ticket pour les huitièmes de finale, en cas de succès. Une performance qui serait remarquable dans cette poule B où figurent également le FC Porto et l’AC Milan.

Salzbourg, la demi-surprise

Comme Liverpool, le Red Bull Salzbourg est toujours invaincu cette saison. En revanche, le champion d’Autriche n’a pas remporté ses trois matchs de Ligue des champions dans le groupe G (2 victoires, 1 nul). Mais cela ne l’empêche pas d’être à une marche du Top 16 à la veille d’un déplacement à Wolfsburg (4e avec 2 points).

Si une telle perspective peut surprendre, elle n’en demeure pas moins logique au sein d’une poule très peu relevée où le FC Séville et les champions de France lillois déçoivent.

Après avoir terminé deux fois de suite troisième de son groupe, le RB Salzbourg n’a jamais été aussi proche de son premier huitième de finale de Ligue des champions.

