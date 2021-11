Boxe: Maïva Hamadouche, pour un titre à Las Vegas

Le 5 novembre, Maïva Hamadouche affrontera l'Américaine Mikaela Mayer à Las Vegas lors du championnat du monde d'unification des super-plumes. Après un passage raté chez les amateurs lors des JO de Tokyo, la voilà de retour chez les professionnelles.

Surnommée « El Veneno » (le venin en espagnol), la Française Maïva Hamadouche disputera son premier combat sur le sol américain, à Las Vegas le 5 novembre. Elle affrontera l'Américaine Mikaela Mayer, championne du monde de Super Plume de la World Boxing Organisation (WBO) qui, à 30 ans, compte quinze victoires, dont cinq avant la limite, et aucune défaite. Disputer ce championnat du monde d'unification des super-plumes (-58,967 kg) sera pour Hamadouche l’occasion d’ajouter une ceinture à son palmarès.

Policière dans le civil

Professionnelle depuis 2013 et championne du monde IBF des super-plumes depuis 2016, Maïva Hamadouche avait fait un crochet par le monde amateur pour disputer les Jeux olympiques de Tokyo l’été dernier. Éliminée d’entrée, ses premiers JO se sont soldés par un échec. Pendant deux ans, elle s’était entraînée à la boxe amateur. « C’est une aventure que je souhaite à tout le monde », avait-elle confié dans les colonnes de La Dépêche du Midi malgré son échec. « En boxe pro, il y a une dimension plus personnelle. Même si je suis Française, je boxe pour moi. Aux JO, je porte le drapeau français, je fais partie d’une équipe, du camp français », avait ajouté la seule représentante féminine au Japon.

« Frustrée » après son expérience olympique, la voilà désormais sur le devant de la scène pour un nouveau défi. Née à Albi, élevée par une mère célibataire au sein d’une famille modeste, Maïva Hamadouche, 31 ans, est policière dans le civil.

La savate puis la boxe anglaise

Après s’être essayée au foot, elle se tourne par hasard vers la boxe à l’âge de 14 ans. L’adolescente débute par la savate puis pratique la boxe anglaise par la suite. Championne de France dès 2014, elle devient championne d'Europe des poids légers en mars 2015 puis elle conserve son titre en mai 2016. En novembre 2016, elle remporte son premier titre de championne du monde IBF des super-plumes à Paris face à l'Américaine Jennifer Salinas. Le 17 décembre 2020 à Milan, elle conserve son titre pour la septième fois de suite.

Maïva Hamadouche, femme hyperactive, enseigne en tant que policière la boxe à des femmes victimes de violences. « J’aimerais me rendre utile en étant plus proche des gens. Par exemple, traiter les situations de violences faites aux femmes, qui est un véritable fléau dans notre société, en leur venant en aide, en leur donnant des cours de self-défense, en leur redonnant un peu "confiance" en elles. Ou faire de la prévention concernant les violences sexuelles dans le sport, un sujet qui me touche vraiment », avait-elle confié à RFI en décembre 2020.

Elle est désormais sous contrat avec Matchroom-Italia, la branche italienne du promoteur Eddie Hearn qui dirige notamment le champion WBA-WBO-IBF des lourds, l'Anglais Anthony Joshua.

