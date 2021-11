Mondial 2022 (Q): La Belgique sans Romelu Lukaku

Romelu Lukaku (c) avec le maillot de Chelsea.. Adrian DENNIS AFP/File

La Belgique, à qui il ne manque qu'un point pour se qualifier pour le Mondial 2022 au Qatar devra se passer face à l'Estonie et le pays de Galles de son attaquant Romelu Lukaku, blessé, a confirmé le sélectionneur Roberto Martinez vendredi 5 novembre. Pour compenser ce forfait en plus de celui de Mitchy Batshuayi (le buteur de Besiktas est lui aussi blessé), l'entraîneur catalan a appelé trois autres attaquants au sein d'une sélection de 29 joueurs : Divock Origi (Liverpool), Christian Benteke (Crystal Palace) et Dante Vanzeir (Union, D1 belge).