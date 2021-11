Football: l'entraîneur Xavi revient pour ranimer un FC Barcelone bien malade

Comme attendu, Xavi Hernandez est le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Le club catalan a annoncé l'arrivée de son ancien joueur sur le banc samedi 6 novembre. Il s'est engagé jusqu'en 2024. L'ex-milieu de terrain, qui a tout gagné avec les Blaugrana lorsqu'il était sur le terrain, relève un grand défi : relancer un club mal en point sportivement et économiquement.

Publicité Lire la suite

« Xavi rentre à la maison », « Bon retour chez toi Xavi », « Ce n'était pas un adieu, c'était un à bientôt »... Le FC Barcelone est en effervescence. Ce qui était attendu se produit enfin. Il ne faisait plus guère de doute que le poste d'entraîneur de l'équipe première reviendrait à Xavi Hernandez. Comme son aîné Pep Guardiola avant lui, il semblait écrit que l'ancien milieu de terrain arriverait un jour sur le banc dans le costume de coach.

L'hypothèse a pris encore plus corps le 27 octobre quand Ronald Koeman, lui aussi ancien joueur devenu entraîneur, a été viré par le club. Le Néerlandais a payé ce soir-là les mauvais résultats du Barça. Pour le remplacer, le nom de Xavi a vite émergé. Encore fallait-il trouver un terrain d'entente avec Al Sadd, le champion du Qatar 2021. C'est là-bas que l'Espagnol a terminé sa carrière de joueur (2015-2019) avant de commencer dans la foulée sa carrière d'entraîneur.

En attendant que la situation se débloque, Sergi Barjuan – encore un ex-joueur blaugrana – a assuré l'intérim. Et vendredi 5 novembre, les planètes ont commencé à s'aligner : Al Sadd a accepté de libérer Xavi de son contrat. Dès lors, il ne manquait plus que l'officialisation du Barça. Elle est tombée tôt dans la nuit du vendredi au samedi 6 novembre.

« Le FC Barcelone a trouvé un accord avec Xavi Hernandez pour qu'il devienne l'entraîneur de l'équipe première pour le reste de la saison actuelle et deux saisons supplémentaires », soit jusqu'en juin 2024, annonce fièrement le club culé sur son site internet.

Xavi Hernández returns home 6 years after his goodbye from Camp Nou 💙❤️ — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021

Ce Barça exsangue n'a plus rien à voir avec celui de l'époque dorée

Deuxième joueur le plus capé de l'histoire du club (767 matches, derrière les 778 de Lionel Messi), Xavi a tout gagné sous ces couleurs. En 17 ans, de 1998 à 2015, il a remporté 25 trophées majeurs, parmi lesquels quatre Ligues des champions, huit championnats d'Espagne et deux Coupes du monde des clubs. Il a aussi connu la consécration avec l'Espagne en remportant deux fois l'Euro, en 2008 et en 2012, et une fois la Coupe du monde, en 2010. En club comme avec l'équipe nationale, Xavi a été au centre de l'apogée de deux équipes qui comptent parmi les meilleures de l'histoire.

Comme Pep Guardiola, auquel il est souvent comparé, Xavi Hernandez hérite des clés du Barça. Il a souvent répété que cette perspective était « un rêve ». Le voilà exaucé. Mais l'enthousiasme va vite laisser place à la réalité. Le nouveau coach retrouve un club très différent de celui qu'il a quitté en 2015.

De cette époque dorée, il ne reste plus beaucoup de cadors. Andrés Iniesta, Javier Mascherano, Luis Suarez, Daniel Alves, Neymar et Lionel Messi sont partis, entre autres. Ils étaient devenus trop vieux ou indésirables... En 2017, Neymar a divorcé du Barça et répondu à l'appel du PSG, provoquant un séisme en Catalogne.

Pire, le joyau absolu, Leo Messi, a dû partir lui aussi l'été dernier, direction Paris. Lui voulait rester, le Barça voulait le garder, mais des années de mauvaise gestion par les dirigeants ont abouti à ce départ déchirant ; le club, surendetté, ne pouvait plus conserver son Argentin génial.

Ainsi est le tableau actuel du Barça : finances exsangues, résultats en chute libre (aucun titre en 2019-2020, une première depuis 2008), équipe affaiblie... Avec désormais Xavi pour guide, les Blaugrana espèrent retrouver leur lustre d'antan.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne