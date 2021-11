Football: Manchester United réduit à l'impuissance par Manchester City

Phil Foden (à gauche) devance Eric Bailly (à droite) lors du derby entre Manchester United et Manchester City à Old Trafford, le 6 novembre 2021.

Il n'y a pas vraiment eu de match à Old Trafford, samedi 6 novembre, lors du fameux derby de Manchester. À domicile, United a été largement dominé par City dans ce match de la 11e journée de Premier League. Nettement supérieurs, les visiteurs l'ont emporté en toute logique (2-0). Les temps sont toujours durs pour les Red Devils.

Old Trafford, le stade de Manchester United, a rarement aussi mal porté son surnom de « Théâtre des rêves ». Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont vécu un cauchemar samedi face à Manchester City. Ce ne fut pas aussi terrible que lors du dernier match disputé sur cette pelouse, le 24 octobre dernier, avec cette humiliation contre Liverpool (5-0). Mais la différence de niveau entre United et City a été criante.

Sans ses Français Raphaël Varane (blessé), Paul Pogba (suspendu) et Anthony Martial (remplaçant), avec une attaque composée de Cristiano Ronaldo et de Mason Greenwood soutenus par Bruno Fernandes, Manchester United espérait confirmer son rebond, une semaine après sa victoire à Tottenham. L'espoir s'est très vite évanoui contre l'armada des Cityzens.

Un premier acte cauchemardesque

Les joueurs coachés par Pep Guardiola ont donné le ton d'entrée. Contre une défense désorganisée, Joao Cancelo a distillé un centre dangereux et Eric Bailly, en voulant intervenir, a dévié le ballon dans ses propres filets (7e). Un coup dur en forme de prélude à 45 premières minutes terribles.

Hormis un tir de Ronaldo droit sur Ederson (25e), les Red Devils ont été largement dominés par Manchester City durant toute la première période. Sans plusieurs parades magistrales de David De Gea face à Gabriel Jesus (29e), Cancelo (30e) et Kevin De Bruyne (34e), le score aurait été très sévère.

Le gardien espagnol a aussi eu le réflexe pour empêcher Victor Lindelöf de marquer contre son camp à son tour (33e). En revanche, face à la passivité de toute l'arrière garde de United, De Gea n'a pu empêcher le but du break signé Bernardo Silva juste avant la pause (45e+1). Au moment de regagner les vestiaires, le contraste était évident entre une équipe sûre d'elle et une autre sans solution.

Solskjaer peut-il tenir ?

Pour la reprise, Solskjaer a bien tenté une réorganisation en sortant le défenseur ivoirien Bailly pour intégrer l'attaquant Jadon Sancho, recruté 85 millions d'euros durant l'été et très peu utilisé. Un changement qui n'a pas redonné vie à Manchester United. Les vagues skyblues ont été moins violentes mais les vice-champions d'Europe sont restés ultra dominateurs, maîtres du ballon.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 90 minutes, United n'a cadré qu'un seul tir (5 pour City). Les visiteurs ont monopolisé le cuir (68% de possession de balle) et glané leur 9e victoire sur leurs 14 dernières visites à Old Trafford. Pep Guardiola n'a même pas eu besoin de procéder au moindre changement, alors qu'il avait à sa disposition sur le banc Jack Grealish, Riyad Mahrez, Fernandinho ou encore Raheem Sterling.

Après une telle leçon reçue, il apparaît clair que Manchester United n'est pas armé pour rivaliser avec les meilleurs clubs d'Angleterre pour le moment. La question de l'avenir de Solskjaer sur le banc se pose plus que jamais. Pour Manchester City, le moment est plus savoureux. Le vice-champion d'Angleterre est provisoirement 2e avec 23 points derrière le leader Chelsea (25 points) et devant Liverpool (22 points), qui vont devoir répondre dans cette 11e journée de Premier League.

