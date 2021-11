Rugby: le XV de France vient à bout des Pumas argentins

Pour son premier match de l'automne, l'équipe de France a affronté une solide équipe d'Argentine samedi 6 novembre, en match amical au Stade de France. Au terme d'une rencontre disputée et tendue, les Bleus ont eu le dernier mot (29-20) grâce notamment à Thibaud Flament, le plus argentin des Français.

Publicité Lire la suite

Avant le prochain Tournoi des 6 Nations qui commence en février, l'équipe de France de rugby a droit à une tournée de préparation en ce mois de novembre. Une tournée 100% bleu-blanc-rouge puisque les trois matches prévus auront lieu dans l'Hexagone. Avant de se mesurer à la Géorgie le 14 novembre, puis d'accueillir les fameux All Blacks néo-zélandais le 20 novembre, les hommes de Fabien Galthié avaient rendez-vous avec l'Argentine ce samedi 6 novembre au Stade de France de Saint-Denis.

Cela faisait plus de deux ans que les deux sélections ne s'étaient plus affrontées. La dernière fois, c'était en match de poule de la dernière Coupe du monde, en septembre 2019. Les Bleus l'avaient alors emporté d'un cheveu (23-21). Une victoire qui fut déterminante puisqu'à la fin du premier tour, la France avait obtenu son billet pour les quarts de finale, contrairement aux Argentins.

Flament réussit ses débuts

Il y avait logiquement beaucoup moins d'enjeu dans cette rencontre amicale du soir. Mais il y avait quand même de la tension sur la pelouse dyonisienne. Au terme d'un premier acte haché et tendu, le score reflétait assez bien la physionomie du match : les Bleus ne menaient que 9-7 et n'avaient pas réussi à franchir la ligne d'essai, contrairement à Tomas Cubelli, qui avait bien contré un renvoi de Matthieu Jalibert (21e). L'arbitre néo-zélandais, Ben O'Keeffe, avait lui dû calmer les esprits en adressant un carton jaune à Julien Marchand et à Marcos Kremer.

Après la pause, le XV de France s'est donné de l'air grâce à Thibaud Flament. Pour sa première cape internationale, le deuxième ligne du Stade Toulousain a été trouvé idéalement par Jalibert et s'en est allé aplatir le ballon ovale en terre promise (50e). Des débuts parfaits pour ce joueur de 24 ans qui a joué pendant un an en Argentine justement, où il a vécu pendant un an et où il a commencé sa carrière, au sein du Club Newman.

Un autre essai de l'essai Peato Mauvaka a donné de l'air aux Bleus (70e), mais les Argentins sont restés dans le coup jusqu'au bout, surtout quand Mateo Carreras a inscrit un deuxième essai (78e). Sans conséquence à l'arrivée, puisque la France l'a emporté (29-20). Néanmoins, comme l'a reconnu Antoine Dupont, capitaine pour la première fois, ce fut une victoire difficile et les Bleus ont encore des progrès à faire. Prochain test du côté de Bordeaux face aux Géorgiens dans une semaine.

🇫🇷🇦🇷 Quel choc ce soir au @StadeFrance ! Les Bleus s'imposent face à des solides argentins grâce à une seconde mi-temps maîtrisée 🔥🤩



Prochain rendez-vous à Bordeaux dimanche prochain 🔜 🇬🇪#NeFaisonsXV #FRAARG pic.twitter.com/MKmnvF7PYa — France Rugby (@FranceRugby) November 6, 2021

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne