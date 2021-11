Boxe: Canelo Alvarez met Caleb Plant KO et réalise une unification historique

Le Mexicain Saul « Canelo » Alvarez célèbre sa victoire historique face à l'Américain Caleb Plant chez les super-moyens, le 6 novembre 2021 à Las Vegas. AP - Steve Marcus

Texte par : Nicolas Bamba Suivre 1 mn

Saul « Canelo » Alvarez, détenteur des ceintures WBC, WBA et WBO de champion du monde super-moyen, s'installe un peu plus au sommet. Opposé à l'Américain Caleb Plant, champion du monde IBF de la même catégorie, à Las Vegas samedi 6 novembre, le Mexicain a fait face à une résistance très coriace. Mais en fin de combat, Canelo Alvarez a trouvé l'ouverture et envoyé Caleb Plant au tapis en trois crochets. Sonné, l'Américain s'est relevé mais n'a pu résister à la déferlante mexicaine qui a suivi. Plant a terminé au sol une seconde fois et l'arbitre a mis un terme au combat. Alvarez (60 combats, 57 victoires, 2 nuls et 1 défaite) est le premier boxeur à unifier les titres des super-moyens. Il entre un peu plus dans l'histoire de la boxe et s'affirme comme le combattant le plus brillant actuellement, toutes catégories confondues.