Football: pas de vainqueur dans le derby de Milan, la Serie A toujours ouverte

L'AC Milan reste invaincu dans le championnat d'Italie mais rate l'occasion de prendre seule la tête. Dimanche 7 novembre, le « Derby della Madonnina » face à l'Inter Milan s'est terminé sur un match nul (1-1). Les Rossoneri suivent le rythme de Naples, le coleader de Serie A.

Voilà bientôt six ans que l'AC Milan n'a plus remporté le choc face à l'Inter Milan en Serie A dans la configuration « à domicile » (ce qui ne change pas grand chose puisque les deux clubs se partagent le stade San Siro/Giuseppe-Meazza). La dernière victoire remonte au 31 janvier 2016, soit une éternité. L'attente va se poursuivre encore après le match nul concédé dimanche lors de la 12e journée de la saison 2021-2022.

Avant le coup d'envoi, les hommes de Simone Inzaghi savaient qu'ils pouvaient prendre seuls les commandes du championnat. En fin d'après-midi, Naples avait partagé les points avec le Hellas Verone (1-1). Mais le derby a bien mal commencé pour le Milan avec cette faute dans la surface de l'Ivoirien Franck Kessié sur Hakan Calhanoglu. Le Turc, Rossonero de 2017 à 2021 avant de passer chez le rival, s'est fait justice lui-même en transformant le penalty en but et en répondant d'un signe aux tifosi qui le huaient (11e).

Tatarusanu brille, le poteau enlève à Saelemaekers la balle de match

L'Inter n'a pas mené au score longtemps. Sur un coup franc de Sandro Tonali, Stefan de Vrij s'est mal situé et a trompé son propre gardien, Samir Handanovic, de la tête (17e). Cette première période très rythmée a basculé à nouveau quand le Sénégalais Fodé Ballo-Touré a offert un nouveau penalty à l'Inter en fauchant Matteo Darmian dans la zone interdite. Cette fois, c'est Lautaro Martinez qui s'est présenté face à Ciprian Tatarusanu, le portier milanais qui suppléé Mike Maignan. Et le Rouman s'est parfaitement détendu pour bloquer le tir de l'Argentin (27e).

En seconde période, la rencontre aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Arturo Vidal a vu ses deux tentatives consécutives être contrées par Pierre Kalulu (72e). En fin de rencontre, Zlatan Ibrahimovic a échauffé les gants de Handanovic sur coup franc (82e). Il y a surtout eu cette occasion du Belge Alexis Saelemaekers, entré en jeu, qui a vu son tir repoussé par le poteau, tandis que Kessié ne cadrait pas ce ballon qui était revenu sur lui (90e).

1-1 donc dans le « Derby della Madonnina ». Cela signifie que l'AC Milan reste à la hauteur de Naples au sommet de la Serie A avec le même nombre de points et le même rendement (32 points, 10 victoires et 2 matches nuls) mais une différence de buts moins bonnes (+20 pour le Napoli, +15 pour les Lombards). L'Inter Milan, champion d'Italie en titre, reste 3e en embuscade avec 25 points, devant l'Atalanta Bergame (22 points) et la Lazio Rome (21 points). La course au Scudetto sera sans doute intense cette saison.

Le gardien roumain de l'AC Milan, Ciprian Tatarusanu, exulte après avoir bloqué le penalty tiré par l'Argentin Lautaro Martinez, de l'Inter Milan, le 7 novembre 2021. AP - Antonio Calanni

