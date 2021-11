Le handball algérien vers une impasse?

Le handball algérien a perdu récemment son sélectionneur et devrait boycotter la prochaine Coupe d'Afrique des nations, qui aura lieu au Maroc en 2022. Ce qui pourrait mettre l'équipe nationale dans l'embarras. En effet, l'Algérie doit organiser la CAN 2024 de handball et pourrait se voir retirer le tournoi par la Confédération africaine de handball.

En octobre dernier, Alain Portes a quitté son poste de sélectionneur pour des raisons administratives et diplomatiques. En deux années, l'ancien entraîneur de la Tunisie (pays avec lequel il a remporté deux CAN) avait réussi à faire progresser l'équipe d'Algérie qui s'était hissée au deuxième tour du tournoi de qualifications pour les JO de Tokyo l'été dernier.

En 2020, sous sa houlette, les Fennecs étaient montés sur le podium de la CAN, une belle progression par rapport à l'édition 2018, qui avait été très décevante. Sortis en quart de final contre l'Angola, les Verts n’accédaient pas pour la deuxième fois de leur histoire au dernier carré d'une Coupe d'Afrique de handball après celle de 2006.

Lors du dernier Mondial en Égypte, France-Algérie, première confrontation entre les deux sélections depuis 18 ans, n'avait pas été une promenade de santé pour les Bleus. L'Algérie, en progrès, avait tenu la dragée haute face aux Français.

L'Algérie pourrait être privée de Mondial en 2023

« L’Algérie a décidé de boycotter la CAN 2022 au Maroc, car elle se déroule à Laayoune (ville du Sahara occidental, zone de tension entre les deux pays contrôlée et administrée par le Maroc mais dont l'Algérie soutient l’indépendance, NDLR). Or, elle est qualificative pour le Mondial 2023, dont on serait privé. L'Algérie risque aussi de se voir retirer l'organisation de la CAN 2024, importante avant les JO de Paris », a expliqué Alain Portes à Midi libre. Pourtant, Alain Portes avait affiché son envie de « poursuivre l'aventure » à la tête de la sélection algérienne de handball après le Mondial en Égypte en début d'année.

« Quand je prends une équipe en main, mon idée est de construire et structurer un projet sportif. Pour l'instant, je me sens bien avec ce groupe et je compte poursuivre l'aventure avec l'Algérie », disait-il. « Cela va être dur de rattraper les années de sommeil du handball algérien, mais nous allons faire le maximum pour détecter des jeunes joueurs, qui assureront une relève durable pour le hand algérien », avait ajouté le médaillé de bronze des Jeux de Barcelone.

« Le handball algérien a besoin d’aide »

Avec ce boycott de la CAN 2022 au Maroc, l'Algérie risque une traversée du désert pour les prochaines années. La CAN 2024 pourrait permettre aux Fennecs de se qualifier pour les JO de Paris en cas de victoire à domicile devant son public (seul le vainqueur du tournoi peut prendre son ticket pour Paris 2024). Sans CAN sur le sol algérien, l'opération se complique avec le tournoi de qualification olympique. La dernière participation de l'Algérie aux JO remonte à 1996 à Atlanta aux États-Unis.

« Le handball algérien a besoin d’aide. Situation catastrophique pour l'équipe nationale à quelques semaines de la CAN (...) Ne laissons pas mourir ce sport qui a tant donné à l'Algérie », réagit aujourd’hui sur Twitter l'international Kader Rahim, qui évolue en France à Dunkerque. « J'ai lancé cet appel à l'aide sur les réseaux sociaux parce qu'il faut expliquer que la situation est catastrophique. Personne n'en parle ou personne n'est au courant. Je sais que c'est un sport important en Algérie et il était important d'en parler. Ça fait presque deux ans que le championnat est à l'arrêt en Algérie, deux ans que les joueurs ne jouent plus, et ça dans toutes les catégories. Ce sont deux années perdues pour tout le monde, pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les adultes et pour les professionnels », explique Kader Rahim à DZ Foot.

Et d'ajouter : « Ça fait bientôt quinze ans que je joue pour l'équipe nationale, je me suis dévoué depuis pendant toutes ces années, beaucoup de sacrifices. On a donné notre temps, notre santé et notre argent pour le handball algérien. On fait ça parce qu'on aime notre pays et on aime notre équipe nationale. Le handball algérien a apporté tellement de bonheur aux Algériens. »

Pour ne rien arranger, le président de la Fédération algérienne de handball, Habib Labane, réélu pour le mandat olympique 2021-2024, fait l'objet d'une suspension « temporaire », en raison de manquements dans la gestion du mandat 2017-2020.

