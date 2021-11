COP26: le sport, un acteur aussi appelé à lutter contre le changement climatique

À Glasgow, la Conférence mondiale sur le climat a aussi vu défiler des acteurs du sport. Le mouvement sportif est invité à passer à l’action pour réduire ses émissions de 50% d’ici 2030 au plus tard, puis d’atteindre l’objectif d’un niveau zéro d’émissions nettes d’ici 2040, selon les annonces de S4CA (Sports for Climate Action).

« Quatre ans après le lancement du S4CA, plus de 280 organisations sportives se sont engagées à atteindre les objectifs primordiaux d’alignement du sport sur les objectifs de l’Accord de Paris », a déclaré lors de la COP26 Patricia Espinosa, secrétaire exécutive des Nations unies pour le changement climatique. À Glasgow, Patricia Espinosa a exhorté ses organisations à traduire en actes et en initiatives leurs paroles et leurs engagements.

Des athlètes appellent à lutter contre le changement climatique

En marge de la COP26, une cinquantaine d’athlètes olympiques et paralympiques, dont le recordman du monde kényan du marathon Eliud Kipchoge, a participé à une vidéo appelant les dirigeants mondiaux à lutter contre le changement climatique.

« Chers dirigeants du monde. Cet été aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, nous, athlètes, avons poursuivi l’excellence face à de nombreux challenges, déclament-ils les uns après les autres dans la vidéo, longue de deux minutes. Nous avons répondu présent, Tokyo et le peuple japonais ont répondu présent. Tous les Jeux visent à laisser un héritage durable. Mais comment transmet-on cet héritage, s’il n’y pas une planète sûre et en bonne santé pour le connaître ? », questionnent-ils. La vidéo a été réalisée avec le soutien du Comité international olympique. Depuis 1995, l'environnement a été ajouté à la charte olympique.

À Glasgow, la parole du CIO a été portée par l’un de ses membres historiques : Albert de Monaco. Le souverain monégasque préside la commission de la durabilité et de l’héritage du CIO. « À partir de 2030, le CIO a imposé à tous les Jeux olympiques d’être positifs sur le plan climatique », a-t-il indiqué. Le CIO a déjà fixé une étape intermédiaire, les Jeux de Paris 2024, où Thomas Bach, président du CIO, annonce une réduction des émissions de 30%.

« À Albertville (pour les JO 1992), les coûts environnementaux, c'était zéro dans le dossier de candidature », se souvient Wladimir Andreff, économiste du sport, interrogé par l’Agence France-Presse. Marie Sallois, directrice développement durable du CIO, explique de son côté à l'AFP que l’environnement est devenu « un sujet stratégique » pour l'instance olympique depuis 2015.

Pour rappel, lors des Jeux olympiques d'hiver de Sotchi en 2014, l’organisateur devait utiliser de la neige artificielle pour compléter la fonte des neiges sur les sites olympiques russes. D’où les nouvelles interrogations sur l'utilisation de neige artificielle et le coût environnemental de la construction de pistes de ski alpin pour les JO d'hiver de Pékin en 2022.

La FIFA veut compenser les émissions de gaz à effet de serre engendrés par ses Coupes du monde

Lors de la deuxième journée de la COP26, la Fédération internationale de football s’est exprimée à travers son président Gianni lors d’une allocution vidéo. « Nous nous trouvons à un tournant de l’histoire », assure le président de l’instance du football mondial qui a lancé sa « stratégie pour le climat ». « Après mon élection à la présidence de la FIFA en 2016, l’instance est devenue la première organisation sportive internationale à rejoindre la campagne de la CCNUCC (Neutralité climatique maintenant), s’engageant par là même à quantifier, réduire et compenser les émissions de gaz à effet de serre engendrés par ses Coupes du monde », explique Gianni Infantino qui, paradoxalement, souhaite un Mondial tous les deux ans.

La prochaine Coupe du monde, qui aura lieu au Qatar en 2022 avec ses stades climatisés, aura certainement du mal à vendre son côté vert. Tout comme l’UEFA avec son dernier Euro dans 12 pays. L’instance du foot européen a promis de planter 50 000 arbres pour abaisser la facture environnementale et surtout verdir sa vitrine.

« Il faut se rappeler que la Coupe du monde 2022 a été attribuée au Qatar en 2010, une époque déjà lointaine en matière de conscience écologique, explique à France 24 Antoine Miche, président fondateur de Football écologie France. Quand le Qatar a été choisi, ces enjeux n'étaient pas intégrés. Il faut désormais que les cahiers des charges soient très exigeants avec les pays-hôte et imposent une politique d'achats responsable et cohérente au niveau écologique. La France a su faire ça pour l'Euro 2016 et le Mondial féminin. Il faut que le Qatar soit le dernier de ces événements où des stades sont construits ex nihilo dans des endroits reculés. »

En mars dernier, plus de 250 organisations sportives mondiales se sont réunies à Londres pour soutenir la transition rapide vers un avenir à faible émission de carbone pour les opérations sportives, ainsi que l'éducation et l'engagement des supporters sur le changement climatique. Le sommet Sport Positive Summit se déroulait dans la perspective de la COP26.

« Peu d'autres secteurs sont aussi visiblement exposés aux impacts du changement climatique que le sport. De même, peu d'autres secteurs ont un potentiel aussi important pour faire partie de la solution au changement climatique que le sport », disait Niclas Svenningsen, responsable de l'action mondiale pour le climat au sein des Nations unies.

