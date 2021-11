Foot: le prix Fifa « The Best » du meilleur joueur remis le 17 janvier

La cérémonie de remise des prix Fifa « The Best », attribuant notamment les titres de meilleur joueur et meilleure joueuse de l'année, sera organisée le lundi 17 janvier à Zurich, a annoncé mardi 9 novembre la Fédération internationale de football. Les votes s'étalent entre le 22 novembre et le 10 décembre et désigneront notamment un joueur et une joueuse de l'année, les meilleurs entraîneurs et un onze de l'année chez les hommes et chez les femmes. La cérémonie restera virtuelle, « en ligne avec les mesures sanitaires », précise la Fifa.