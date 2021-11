Les adieux de Fumiyuki Beppu, pionnier du cyclisme japonais sur route

Le Japonais Fumiyuki Beppu, un des rares coureurs japonais à s’être exporté dans les années 2000 en Europe, a annoncé sa retraite après 16 années dans le peloton.

Fumiyuki Beppu, pionnier du cyclisme japonais dans l'élite du sport, a annoncé la fin d'une carrière professionnelle qui comprenait de bons résultats dans les Grands Tours, ainsi que plusieurs titres nationaux et continentaux. « J'ai passé ma jeunesse à réaliser mes rêves et j'ai fait tout ce que je pouvais faire. C'était dur, mais pas douloureux », a tweeté le cycliste de 38 ans qui a terminé sa dernière saison dans l'équipe américaine EF Education-Nippo.

Fan de Paris-Roubaix

Fumiyuki Beppu avait brisé le plafond de verre dans les années 2000 pour entrer dans la cour des grands. En 2009, il était devenu un des premiers cyclistes japonais à terminer le Tour de France avec son compatriote Yukiya Arashiro. « J’ai été désigné coureur le plus combatif lors de la dernière étape sur les Champs-Élysées », nous racontait en janvier 2020 lors de la Tropicale Amissa Bongo au Gabon celui qui voulait à tout prix rallier Paris. « C’était mon premier grand Tour et je me rappelle m’être dit que ce serait long. Le dernier jour, j’étais si surpris d’être déjà à Paris. » La chaîne de télévision NHK avait largement relayé la performance. Beppu avait ensuite goûté aux joies du Tour d’Italie à quatre reprises et participé à un Tour d’Espagne.

Considéré comme un rouleur, Beppu était perçu comme un bon coureur, sur n'importe quel terrain. Il décrivait volontiers son atterrissage dans le cyclisme européen comme « excitant ».

L’homme a aussi participé aux cinq grands monuments du cyclisme professionnel (Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie), et aux Jeux de Londres-2012 représentant son pays. Marié à une Française, Beppu vouait un véritable culte à Paris-Roubaix.

Beppu restera comme le premier cycliste japonais à intégrer une équipe du World Tour en 2005, avec la Discovery Channel de Lance Armstrong. « C'était presque une illusion pour un cycliste japonais de devenir professionnel », a raconté Beppu. De quoi vivre son « rêve américain ». La saison suivante, il avait été proclamé champion de son pays à la fois sur route et en contre-la-montre.

« À l'avenir, j'aimerais utiliser mon expérience pour devenir un pont entre le Japon et l'Europe », qui permet aux jeunes de son pays de courir dans des équipes professionnelles, dit-il dans son message d'adieu sur Twitter.

