Football: à la demande de Xavi, Daniel Alves est de retour au FC Barcelone

Le Brésilien Daniel Alves sous le maillot du FC Barcelone, le 7 décembre 2014. AP - Manu Fernandez

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le FC Barcelone annonce, vendredi 12 novembre, avoir trouvé un accord de principe pour la signature de Daniel Alves jusqu'à la fin de la saison 2021-2022. Le latéral droit va revenir en Catalogne comme le souhaitait le nouvel entraîneur, Xavi, qui compte sur lui pour l'aider à relancer le Barça, d'après plusieurs médias espagnols et européens. Une fois qu'il aura signé son contrat, il pourra refouler les pelouses à partir du mois de janvier. Âgé de 38 ans, Dani Alves a porté le maillot des Blaugrana de 2008 à 2016, disputant 391 matches pour 23 buts marqués. Il a remporté 23 trophées avec Barcelone, parmi lesquels la Liga à six reprises et la Ligue des champions à trois reprises. Après le Barça, le Brésilien a joué à la Juventus, au PSG et à Sao Paulo.