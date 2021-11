Football: le Brésil est le premier pays d'Amérique du Sud qualifié pour le Mondial 2022

Les Brésiliens Vinicius Junior, Lucas Paqueta et Neymar Junior (de gauche à droite), le 11 novembre 2021 face à la Colombie à Sao Paulo. AP - Andre Penner

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Seule sélection à n'avoir manqué aucune phase finale de Coupe du monde depuis la première édition en 1930, le Brésil sera bien là au Qatar. La Seleçao, cinq fois championne du monde (1958, 1962, 1970, 1994 et 2002), a validé son ticket pour le Mondial 2022 en battant la Colombie 1-0 jeudi 11 novembre à Sao Paulo. Le Lyonnais Lucas Paqueta inscrit l'unique but de la rencontre sur une passe décisive de Neymar. Avec 11 victoires et un match nul en 12 sorties, le Brésil caracole en tête des éliminatoires de la zone Amérique du Sud. Il est mathématiquement assuré d'être parmi les qualifiés. Outre le Qatar, qualifié d'office en tant que pays organisateur, l'Allemagne et le Danemark sont également déjà assurés d'être du prochain grand rendez-vous international.