Football: la France écrase le Kazakhstan et se qualifie pour la Coupe du monde 2022

Dans un Parc des Princes euphorique, l'équipe de France n'a pas laissé une chance au Kazakhstan (8-0), samedi 13 novembre, en éliminatoires du Mondial 2022. Grâce notamment à un quadruplé de Kylian Mbappé, les Bleus glanent trois points décisifs. Champions du monde en 2018, les Français ont officiellement leur ticket pour la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre 2022).

Cap sur le Qatar ! Après l'Allemagne, le Danemark et le Brésil – ainsi que le Qatar, pays-organisateur –, la France obtient à son tour son billet pour la prochaine Coupe du monde de football. Leaders invaincus du groupe D, les Bleus avaient l'occasion de verrouiller pour de bon leur place en s'imposant face au Kazakhstan samedi, à l'occasion de la 7e journée des éliminatoires européens. Ils ont fait plus que ça en livrant un récital.

Ce match a d'abord été l'occasion d'un hommage intense aux victimes des attentats survenus il y a exactement six ans, le 13 novembre 2015. Les attaques terroristes avaient commencé au Stade de France. Manuel Dias, aux abords du stade, avait été la première des 131 personnes tuées cette soirée-là. Au Parc des Princes, théâtre du match de samedi, leurs mémoires ont été honorées. Puis, le beau jeu s'est déployé sur la pelouse.

Impossible d'arrêter ce Mbappé

Didier Deschamps et ses hommes le savaient : ils n'avaient besoin que d'une victoire pour se qualifier. Le suspense s'est très vite envolé contre une faible équipe kazakhstanaise. Servi par Théo Hernandez, Kylian Mbappé, dans son jardin, a ouvert le score d'une volée du plat du pied droit dans la surface (6e). Intenable sur le flanc droit, Kingsley Coman a ensuite effacé le gardien adverse avant de servir Mbappé sur un plateau pour le 2-0 (12e).

Le n°10 des Bleus a finalement inscrit trois buts dans un match international pour la première fois de sa carrière avec une tête décroisée, sur un nouveau centre de Coman (32e). À la pause, le match était déjà quasiment plié grâce au jeune attaquant de 22 ans, en feu sur ce terrain qu'il foule d'ordinaire avec le Paris Saint-Germain.

L'équipe de France, à l'aise dans cette rencontre, a remis un coup d'accélérateur après la pause. Karim Benzema a signé un doublé express (55e, 59e) et Adrien Rabiot a placé une tête gagnante sur un corner (75e). Antoine Griezmann a ensuite obtenu transformé un penalty (84e). L'attaquant de l'Atlético de Madrid en est à 42 buts sous le maillot tricolore, ce qui en fait le troisième meilleur réalisateur devant Michel Platini (41 buts) et derrière Thierry Henry (51 buts) et Olivier Giroud (46 buts). Kylian Mbappé a terminé le feu d'artifices en allant inscrire un quatrième but personnel (87e). Cela valait bien une standing ovation d'un Parc conquis par son buteur et toute son équipe.

La France va participer à la 16e Coupe du monde de son histoire, la 7e consécutive. La Belgique s'est elle aussi qualifiée samedi soir. On connaît six des trente-deux nations qui viseront le Graal au Qatar, du 21 novembre au 18 décembre 2022. Les Bleus, sacrés en 1998 et 2018 et finalistes en 2006, défendront leur couronne dans l'émirat dans un peu plus d'un an.

