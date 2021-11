MotoGP: Valentino Rossi, la légende tire sa révérence

L'Italien Valentino Rossi a disputé son 432e et ultime Grand Prix à Valence, en Espagne, dimanche 14 novembre. Le pilote de 42 ans, septuple champion du monde, prend sa retraite après 26 saisons au niveau mondial. Il laisse son empreinte dans l'histoire du MotoGP, une discipline dont il a été la plus grande étoile.

Publicité Lire la suite

« Grazie Vale » (« Merci Vale »). Ce sont les deux mots qui ont été les plus prononcés sur le circuit de Valence Ricardo-Tormo, théâtre du 18e et dernier Grand Prix du Championnat du monde de vitesse moto 2021 dimanche. La victoire de Francesco Bagnaia, 24 ans, apparaît comme un événement mineur de cette journée où un autre Italien a attiré tous les regards et tous les objectifs : Valentino Rossi a mis un terme à sa carrière. Le « Doctor » raccroche, loin de ses succès d'antan, mais avec toujours cette aura unique.

En presque 26 ans de moto, de 125cm² jusqu'à la MotoGP, Valentino Rossi est devenu l'icône de la moto de compétition. Son sourire, son attitude et son palmarès ont fait de lui l'incarnation même de la moto. Il n'y avait qu'à voir et entendre les plus de 76 000 spectateurs venus le saluer une dernière fois en Espagne pour mesurer encore l'importance de l'Italien. L'inscription « VR46 », en référence à ses initiales et à son numéro fétiche, était partout.

« Vale » est depuis longtemps installé parmi les plus grands de son sport. Sept fois champion du monde de MotoGP (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009 ), neuf fois en comptant toutes les catégories, il s'est construit un palmarès d'ogre. Rossi, c'est 115 victoires dont 89 en MotoGP, et 235 podiums dont 199 en MotoGP. Personne n'a fait mieux.

L'écurie VR46 lancée dès 2022

Tant pis si cette saison 2021 restera comme sa plus mauvaise, avec une 18e place finale, loin derrière le nouveau champion du monde français Johann Zarco. Le pilote italien n'a plus rien à prouver depuis fort longtemps. Dépassé ces dernières années par une concurrence mieux armée, Valentino Rossi se retire désormais.

« Si j'avais été plus compétitif, j'aurais continué », avait-il déclaré dans la semaine face à la presse, avant son dernier Grand Prix. « J'ai connu de grandes rivalités et je les ai toutes appréciées. Surtout dans la première partie de ma carrière car je gagnais davantage », avait-il glissé, citant en premier lieu celle avec Max Biaggi. Les plus jeunes n'ont sans doute pas oublié non plus celle qui l'a opposé à la star espagnole Marc Marquez, qui lui a succédé en qualité d'ogre dans les années 2010 (six titres en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019).

Toujours le premier quand il s'agissait de faire rire la galerie, Valentino Rossi, passé par les écuries Honda, Yamaha, Ducati et Petronas, rentre au garage. Enfin, partiellement. Celui qui va devenir papa en 2021 a annoncé vouloir se consacrer à la course automobile désormais. Et le « Doctor » ne restera pas loin de la MotoGP puisqu'en 2022, sa propre écurie sera lancée. Son nom : VR46, évidemment.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne