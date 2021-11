Football: la Jordanie soupçonne la gardienne de l'Iran d'être un homme

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La Fédération jordanienne de football a demandé à la Confédération asiatique de football (AFC) de lancer une enquête pour vérifier le sexe d'une joueuse de l'équipe d'Iran soupçonnée d'être un homme, après une rencontre entre les deux équipes, ce que dément Téhéran. L'Iran s'est qualifié pour la première Coupe d'Asie féminine 2022 en battant la Jordanie aux tirs au but 4-2 le 25 septembre, grâce notamment à deux arrêts de la gardienne iranienne, Zohreh Koudaei. Le président de la Fédération jordanienne le prince Ali Ben al-Hussein a publié dimanche sur Twitter une lettre datée du 5 novembre « demandant la vérification du sexe » de Koudaei. Selon la Fédération jordanienne, qui émet des doutes sur l’« éligibilité de la joueuse », l'Iran a un « passif concernant les questions de genre et de dopage ». La sélectionneuse iranienne Maryam Irandoust a qualifié ces accusations de « faux prétextes » pour « ne pas accepter la défaite » et s'est dit prête à « fournir tout document souhaité par l'AFC ». La Coupe d'Asie féminine doit se dérouler en Inde du 20 janvier au 6 février.