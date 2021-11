Mondial 2022: l'Afrique du Sud dénonce l'arbitrage contre le Ghana auprès des instances

Texte par : RFI Suivre

La Fédération sud-africaine de football (SAFA) a déclaré lundi 15 novembre vouloir saisir la fédération internationale (Fifa) et la Confédération africaine (CAF) pour contester l'arbitrage lors de sa défaite au Ghana (1-0) dimanche, qui lui a coûté la qualification pour le Mondial 2022. L'arbitre sénégalais Maguette N'Diaye a accordé un penalty au Ghana en première mi-temps pour une faute présumée du défenseur sud-africain Rushine De Reuck sur Daniel Amartey, mais sur les ralentis il semble que le joueur de Leicester City a plongé. « La fédération a décidé de déposer une plainte officielle afin que la FIFA et la CAF examinent de près la conduite des officiels du match », a déclaré Tebogo Motlanthe, directeur général de la SAFA, sur Twitter. Ce succès a permis au Ghana de doubler sur le fil l'Afrique du Sud et d'arracher le billet pour les barrages de qualification africains pour la Coupe du monde dans le groupe G