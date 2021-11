Boxe: Junior Makabu honoré en 2021, face à Canelo Alvarez en 2022?

Junior Makabu a été honoré par la WBC, l’une des quatre grandes fédérations de boxe professionnelle, ce 16 novembre 2021 à Mexico City. Celle-ci a par ailleurs autorisé la superstar mexicaine Canelo Alvarez à combattre pour le titre des cruiserweights en mai ou juin 2022. Un titre actuellement détenu par le Congolais et que celui-ci doit défendre à Kinshasa en décembre 2021.

Publicité Lire la suite

La star de la boxe africaine Junior Makabu s’est rendue à Mexico City pour assister à la conférence de la World Boxing Council (WBC), l’une des quatre plus grandes fédérations de ce sport. Et le moins qu’on puisse dire est que le Congolais ne repart pas les mains vides. Non seulement il a reçu un prix de la part de la WBC, notamment pour avoir ramené le Congo au sommet du Noble Art. Mais, de surcroît, le champion du monde des poids cruisers s’est vu gratifier d’un potentiel combat fabuleux face à la superstar Canelo Alvarez.

Face à Canelo Alvarez en mai ou juin 2022 ?

« Le conseil des gouverneurs du World Boxing Council a voté à l'unanimité en faveur du fait que Saul Canelo Alvarez se batte pour le titre WBC cruiserweight, en mai ou juin, indique un communiqué. Cela a été proposé par son entraîneur et manager Eddy Reynoso ».

Canelo Alvarez est un des plus grands boxeurs de tous les temps, champion du monde dans quatre catégories de poids différentes. Après avoir récemment dominé l’Américain Caleb Plant chez les super-moyens, le Mexicain devrait donc monter de deux catégories en 2022 pour détrôner le Congolais.

Junior Makabu doit encore défendre son titre en décembre 2021

À condition que Junior Makabu soit encore le roi des cruisers de la WBC dans quelques mois. Celui qui a décroché son titre en janvier 2020 face au Polonais Michal Cieslak et l’a conservé avec succès face au Nigérian Olanrewaju Durodola en décembre 2020 doit le défendre en décembre 2021 à Kinshasa. Vraisemblablement face au Sud-Africain Thabiso Mchunu.

Des discussions pourront alors s’ouvrir pour ce qui serait le plus grand défi du natif de Kananga, auteur de 28 succès en 30 matches.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne