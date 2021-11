Boxe: Tony Yoka va affronter Carlos Takam

Le Français Tony Yoka. FRANCK FIFE AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le poids lourd Tony Yoka sera opposé au vétéran Carlos Takam le 15 janvier à Bercy. Un choc franco-français qui constituera le plus gros défi de la carrière professionnelle du champion olympique 2016. « Carlos, c'est le haut niveau mondial », déclare Yoka à L’Équipe. « Boxer Takam à Bercy, c'est excitant, c'est un gros cap pour moi Je me dis que, si tout se passe bien, ensuite je peux légitimement affronter des mecs du top 10. Carlos est une référence mondiale ». Âgé de 40 ans, Carlos Takam est un boxeur très expérimenté (39 victoires, 6 défaites, 1 nul). Le natif de Douala, basé aux États-Unis, avait notamment bien résisté en 2017 à l'Anglais Anthony Joshua, à l'époque champion WBA et IBF des lourds, et n'avait été vaincu qu'au 10e round alors qu'il n'avait eu que dix jours pour se préparer. Il reste sur une défaite contre l'Anglais Joe Joyce (par arrêt de l'arbitre à la 6e reprise, le 24 juillet), l'adversaire malheureux de Yoka en finale des JO de Rio et l'un des grands espoirs de la catégorie reine. « Je pense que je suis arrivé à un moment où, à 29 ans, dans ma tête, je suis prêt à boxer n'importe qui », explique Yoka.