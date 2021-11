Tennis: Naomi Osaka et Novak Djokovic «choqués» par la disparition de Peng Shuai

A file photo of China’s Peng Shuai serving during a match at the Australian Open on January 15, 2019.

Naomi Osaka a publié mardi 16 novembre sur son compte Twitter un message de soutien à la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai, portée disparue depuis une dizaine de jours. La veille, Novak Djokovic avait lui-même jugé « choquante » cette disparition. La championne n'a plus donné de nouvelles depuis ses accusations de viol portées contre un ancien dirigeant chinois.

Publicité Lire la suite

Ancienne numéro 1 mondiale, Naomi Osaka s'est dite « choquée par la situation » de la joueuse chinoise Peng Shuai, qui a disparu depuis une dizaine de jours, après avoir accusé de viol un ancien haut dirigeant communiste du pays. « La censure n'est jamais acceptable quoi qu'il advienne, j'espère que Peng Shuai et sa famille sont en bonne santé et vont bien », écrit Osaka dans un message publié sur Twitter mardi 16 novembre, accompagné d'une photo de la joueuse chinoise. « Je suis choquée par la situation actuelle et je lui envoie de l'amour et de la lumière sur son chemin », ajoute la double vainqueure de l'US Open (2018, 2020) et de l'Open d'Australie (2019, 2021), qui s'est retirée du circuit pour « faire une pause pendant un certain temps » après son élimination au troisième tour à Flushing Meadows et une saison 2021 perturbée par des problèmes d'anxiété et « plusieurs épisodes dépressifs ».

Le numéro 1 mondial Novak Djokovic a aussi trouvé « choquante » cette situation. « Je n'ai pas beaucoup d'informations sur le sujet, j'en ai entendu parler il y a une semaine et honnêtement, c'est choquant qu'elle ait disparu », a réagi le Serbe en conférence de presse lundi 15 novembre après son entrée en lice victorieuse aux Masters ATP de Turin. « Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Espérons qu'elle sera (re)trouvée, qu'elle va bien. C'est terrible, je peux juste imaginer ce que doit ressentir sa famille », a-t-il ajouté.

La WTA, qui gère le circuit féminin, a estimé dimanche dernier (assez tardivement), dans un communiqué de son PDG Steve Simon, que « les récents événements en Chine concernant une joueuse de la WTA, Peng Shuai, (étaient) très préoccupants ». Elle a demandé une « enquête complète, équitable, transparente et sans censure ». La championne de tennis chinoise Peng Shuai a accusé un ancien haut dirigeant communiste de l'avoir contrainte à une relation sexuelle avant d'en faire sa maîtresse, une accusation censurée sur internet.

Naomi Osaka added her voice to growing concern about Peng Shuai William WEST AFP

Un rapport sexuel forcé avec l'ancien vice-Premier ministre

Sur le réseau social Weibo, Peng Shuai, vainqueure en double à Roland-Garros en 2014, avait affirmé le 2 novembre avoir eu un rapport sexuel forcé avec l'ancien vice-Premier ministre Zhang Gaoli, au domicile de ce dernier à Tianjin (nord) il y a trois ans. Le témoignage a été promptement effacé par la censure chinoise, de même que les réactions sur le sujet, qui se sont répandues comme une traînée de poudre. Aux dernières nouvelles, les recherches comportant à la fois les noms de Peng Shuai et Zhang Gaoli étaient toujours bloquées sur Weibo et sur le moteur de recherche Baidu.

La Chine a connu depuis 2018 une version très aseptisée du mouvement #MeToo, avec des accusations de harcèlement sexuel visant des vedettes de la chanson ou du petit écran. Jusqu'ici, aucun responsable politique n'avait été mis en cause. Zhang Gaoli, âgé d'environ 75 ans, aujourd'hui à la retraite, était jusqu'au début de 2018 membre permanent du bureau politique du Parti communiste chinois et à ce titre l'un des sept hommes les plus puissants de Chine. Il est considéré comme proche du Premier ministre Li Keqiang. Depuis ses déclarations, la joueuse n'a pas communiqué ou fait d'apparition publique et Zhang Gaoli n'a jamais réagi publiquement à ces accusations.

Le numéro un mondial Novak Djokovic lors du dernier US Open à New York, le 6 septembre 2021. Ed JONES AFP/Archives

Les autres stars du tennis gardent le silence sur cette affaire

L'ATP, qui gère le circuit professionnel masculin de tennis, a affirmé lundi 15 novembre « suivre de près » la situation de la joueuse chinoise. « Nous avons été profondément inquiets des incertitudes concernant la sécurité immédiate et la localisation de la joueuse de la WTA (le circuit féminin, ndlr) Peng Shuai. Nous avons été soulagés par les récentes assurances reçues par la WTA qu'elle était en sécurité, et nous continuerons de surveiller la situation de près », affirme le président de l'ATP, Andrea Gaudenzi, dans un communiqué. « Par ailleurs, nous soutenons fermement l'appel de la WTA à une enquête approfondie, juste et transparente concernant les accusations de violences sexuelles à l'encontre de Peng Shuai », conclut Gaudenzi.

À l'exception de quelques-uns, le monde du tennis est resté assez discret sur cette affaire. Il faut dire que le tennis et la Chine sont très liés en termes de commerce. L'empire du Milieu reste un énorme acteur économique du tennis mondial et les sponsors ont des liens plus ou moins forts avec cet immense marché où l'on fabrique la quasi-totalité des raquettes. Les voix des stars de ce sport manquent cruellement à l'appel. Naomi Osaka et Novak Djokovic vont-ils faire des émules ?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne