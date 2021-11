World Rugby et le syndicat des joueurs lancent une campagne sur la santé cérébrale

World Rugby et le syndicat des joueurs International Rugby Players vont lancer « une initiative mondiale d'éducation visant à faire mieux comprendre l'importance de la santé cérébrale », a annoncé mercredi 17 novembre l'instance dirigeante du rugby mondial. Selon le communiqué publié par World Rugby, il s'agit de « simplifier un domaine complexe et accroître la compréhension de la santé du cerveau » tout en approfondissant « la connaissance des facteurs de risque modifiables de la démence, dont la commotion ». Enfin, cette initiative vise à « fournir des conseils sur la façon "d'entraîner son cerveau comme on se prépare à un match" afin de faire des choix de vie qui peuvent réduire le risque de manière positive ». Récemment, plusieurs joueurs, dont l'ancien pilier des All Blacks et de Toulon Carl Hayman, ont lancé une procédure judiciaire contre les autorités du rugby pour réclamer des dédommagements après des diagnostics de troubles neurologiques.