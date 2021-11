Cyclisme: Julian Alaphilippe, son année en arc-en-ciel

Le Français Julian Alaphilippe, double champion du monde de cyclisme raconte son année 2021 paré du maillot irisé dans un livre intitulé : Mon année arc-en-ciel.

Publicité Lire la suite

« J’ai eu pas mal de demandes pour raconter mon année, que ce soit un livre ou un documentaire, et je voulais accepter de faire quelque chose pour garder une trace de la saison 2021 avec le maillot arc-en-ciel sur les épaules », raconte le jeune papa.

Pour Julian Alaphilippe, l’année 2021 restera gravée dans sa mémoire avec la naissance de son fils et ce maillot de champion du monde égrené durant toute la saison. Avec, il remporte une étape du Tour de France, la Flèche Wallonne, une étape de Tirreno-Adriatico en Italie. Surtout, il s'impose en solitaire à Louvain en septembre, et devient ainsi le premier Français à remporter le titre de champion du monde à deux reprises, et successivement.

Julian Alaphilippe raconte son année 2021 avec le maillot de champion du monde sur les épaules. © marabout

Parler de tout

Dans Mon année arc-en-ciel, à travers des textes, des entretiens et des photos, le cycliste de 29 ans invite ses lecteurs à prendre sa roue pour découvrir son quotidien. « C’était simple de parler de soi, d’être transparent, sans cacher les moments de doute et de déception. Je ne voulais pas qu’il y ait que des trucs super chouettes dans cette ouvrage. Je voulais parler de tout ! », s’enthousiasme Julian Alaphilippe qui ne sait pas s’il y aura un tome deux avec son deuxième titre de champion du monde. « J’ai retracé mon année 2021 sans imaginer un seul instant que je pouvais redevenir champion du monde ».

« Je reste jeune, mais le temps passe vite. J’ai trente ans, et c’est bien de parler du chemin parcouru. Je ne voulais pas écrire ce livre pour être un ambassadeur du cyclisme, mais pour laisser une trace et partager mon histoire avec le grand public. Je veux donner une bonne image du cyclisme, rien de plus », assure celui qui doit garder du temps pour lui. Populaire, il dit être « resté le même », malgré les sollicitations. « J’aime partager », glisse-t-il simplement.

Encore briller sur le Tour de France

Julian Alaphilippe a encore des rêves plein la tête. A bientôt 30 ans, il a toujours « soif » de victoires. A l’heure d’aborder sa deuxième partie de carrière, il se dit toujours très « motivé ».

« Mais je veux me fixer des objectifs pour ne pas être partout », prévient-il. Julian Alaphilippe ne se voit pas écarter le Tour de France. « Le Tour, on en rêve tous. Je veux encore briller sur le Tour. Je me rappelle encore ce que j’ai ressenti lors de ma première participation. C’est vraiment une course à part. » Il se verrait bien échanger un titre de ses titres de champion du monde contre une victoire au général sur le Tour de France. « Mais pour l’instant, par choix, je n’ai pas tout misé sur le Tour », précise Alaphilippe.

En attendant, Julian Alaphilippe a encore l’intention de briller sur les classiques et se verrait bien participer à Paris-Roubaix. Et même s’il n’y pense pas tous les jours, il a Paris 2024 dans un coin de sa tête.

Mon année arc-en-ciel, aux éditions Marabout.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne