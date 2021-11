Incidents OL/OM: l'auteur du jet de bouteille condamné à 6 mois de prison avec sursis

RFI

L'auteur du jet de bouteille en plastique sur Dimitri Payet, dimanche soir lors du match de Ligue 1 OL-OM à Lyon, a été condamné mardi 23 novembre par le tribunal correctionnel à six mois de prison avec sursis. Sa peine est assortie d'une mise à l'épreuve et d'une interdiction d'accès au stade de l'Olympique lyonnais pendant cinq ans. La procureure avait requis six mois de prison ferme pour sanctionner l'acte du prévenu, qui a provoqué l'interruption définitive du match.