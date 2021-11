Ligue des champions: Chelsea et Manchester United en huitièmes

Action Images via Reuters - PETER CZIBORRA

Chelsea, tenant du titre, s’est qualifié ce 23 novembre pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, tout comme un autre club anglais, Manchester United. Tenu en échec 0-0 par le Benfica Lisbonne, le FC Barcelone jouera son va-tout lors de la dernière journée de la phase de groupes.

Il va falloir aussi compter avec Chelsea en 2022. Championne d’Europe des clubs de football en 2021, la formation anglaise défendra sa couronne au printemps prochain. Les Blues se sont en effet qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions (C1), ce 23 novembre à Londres. Ils ont battu 4-0 une Juventus Turin, déjà assurée de disputer le prochain tour de la C1.

Il y aura donc au moins trois clubs anglais sur quatre dans le Top 16 européen, puisque Manchester United avait par ailleurs rejoint Liverpool, un peu plus tôt ce mardi soir. Les Mancuniens sont allés arracher leur billet 2-0 sur la pelouse de Villarreal, durant cette 5e journée de la phase de groupes. Le Portugais Cristiano Ronaldo a ouvert le score, avant de contribuer à l’action qui a permis à Jadon Sancho de marquer d’une superbe frappe.

Le Barça dans l’embarras

Pour le FC Barcelone, il faudra en revanche encore attendre. Et ne pas se rater, lors de la 6e et dernière journée (7-8 décembre). Le Barça reste certes deuxième du groupe E derrière un Bayern qualifié et qui a gagné 2-1 sur le terrain du Dynamo Kiev. Mais les Barcelonais ont été tenus 0-0 en échecs par leurs principaux rivaux pour une qualification, le Benfica Lisbonne.

A noter enfin que dans le groupe G le suspense reste total, suite à la victoire 1-0 du LOSC face à Salzbourg et au succès 2-0 du Séville FC contre Wolfsburg. Les quatre équipes peuvent encore franchir ce premier tour.

LIGUE DES CHAMPIONS UEFA 2021-2022 : RÉSULTATS DE LA 5e JOURNÉE

GROUPE E

Dynamo Kiev (Ukraine) – Bayern Munich (Allemagne) 1-2

FC Barcelone (Espagne) – Benfica Lisbonne (Portugal) 0-0

GROUPE F

Villarreal (Espagne) – Manchester United (Angleterre) 0-2

Young Boys Berne (Suisse) – Atalanta Bergame (Italie) 3-3

GROUPE G

Séville FC (Espagne) – Wolfsburg (Allemagne) 2-0

Lille LOSC (France) – RB Salzbourg (Autriche) 1-0

GROUPE H

Chelsea (Angleterre) – Juventus Turin (Italie) 4-0

Malmö (Suède) – Zénith Saint-Pétersbourg (Russie) 1-1

