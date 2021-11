Cyclisme: Egan Bernal va revenir sur le Tour de France

La joie du Colombien Egan Bernal, vainqueur du Tour de France, le 28 juillet 2019 sur le podium aux Champs-Elysées à Paris Anne-Christine POUJOULAT AFP/Archives

Egan Bernal va courir de nouveau le Tour de France en 2022 après avoir privilégié et gagné le Tour d’Italie en 2021, a annoncé le Colombien dans une interview à un journal de son pays. « Il est clair que nous allons focaliser toute notre préparation et nos efforts en pensant à courir le Tour de France cette année », a dit le vainqueur de l'édition 2019, âgé de 24 ans, au Mundo Ciclistico. En 2020, Bernal avait été contraint à l'abandon pendant le Tour à cause de douleurs au dos. « Il est temps de revenir sur le chemin de 2019, duquel nous nous sommes un peu écartés », a poursuivi l'unique vainqueur sud-américain du Tour.