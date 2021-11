Ligue des champions: le PSG battu par Manchester City mais qualifié

Action Images via Reuters - CARL RECINE

Manchester City et le Paris Saint-Germain se sont conjointement qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions de football, ce mercredi 24 novembre, malgré une victoire 2-1 du club anglais. Les Parisiens ont ouvert le score par Kylian Mbappé contre le cours du jeu avant que les Citizens n’égalisent par Raheem Sterling puis ne prennent l’avantage par Gabriel Jesus.

Le Paris Saint-Germain (PSG) est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions 2021-2022. Mais le club français de football ne peut se satisfaire de la manière avec laquelle il a décroché sa qualification. Ce mercredi, les Parisiens ont en effet été très inconstants sur le terrain des champions d’Angleterre.

Le PSG en difficulté

La première période du PSG, notamment, est décevante. Dès la 5e minute, Presnel Kimpembe doit écarter de la tête, devant sa ligne de but, un ballon expédié par le milieu Rodri. À la 18e minute, c’est au tour d’Achraf Hakimi, autre défenseur, de suppléer le portier Keylor Navas. Suite à un beau mouvement collectif dans la surface parisienne, l’ailier Ryad Mahrez a en effet enroulé une frappe dangereuse. À la demi-heure de jeu, le gardien est sauvé par son montant gauche, qui renvoie un tir du milieu İlkay Gündoğan (33e). Dans la foulée, Navas dévie en corner une nouvelle frappe de Mahrez (33e).

En défense et au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain est dominé. En attaque, il se montre trop imprécis et trop prévisible, si l’on excepte une belle percée du latéral Nuno Mendes (27e). L’attaquant Kylian Mbappé gâche ainsi une contre-attaque en or en envoyant la balle largement au-dessus du cadre (43e).

Manchester City fait respecter la logique

Mais, comme souvent cette saison en Ligue des champions, le PSG ouvre le score contre le cours du jeu. Ainsi, à la 50e minute, suite à un enchaînement entre Neymar et Lionel Messi, le ballon parvient sur la droite jusqu’à Mbappé. Ce dernier le glisse le ballon entre les jambes d’Ederson Moraes : 0-1.

Une joie des visiteurs toutefois de courte durée. Car à la 63e minute, Raheem Sterling égalise à bout portant, suite à une partie de billard dans la surface de réparation du PSG : 1-1. Et à la 76e minute, Gabriel Jesus donne à ce match un score plus conforme à sa physionomie : 2-1.

Un résultat qui garantit à Manchester City la première place du groupe A et la deuxième au Paris Saint-Germain. Le RB Leipzig a par ailleurs gagné 5-0 sur la pelouse du FC Bruges. Les deux clubs se disputeront la 3e place, synonyme de repêchage en Ligue Europa, lors de la dernière journée de la phase de poules (7-8 décembre).

LIGUE DES CHAMPIONS UEFA 2021-2022 : RÉSULTATS DE LA 5e JOURNÉE

GROUPE A

FC Bruges (Belgique) – RB Leipzig (Allemagne) 0-5

Manchester City (Angleterre) – Paris Saint-Germain (France) 2-1

GROUPE B

Liverpool FC (Angleterre) – FC Porto (Portugal) 2-0

Atletico de Madrid (Espagne) – AC Milan (Italie) 0-1

GROUPE C

Besiktas (Turquie) – Ajax Amsterdam (Pays-Bas) 1-2

Sporting Portugal (Portugal) – Borussia Dortmund (Allemagne) 3-1

GROUPE D

Inter Milan (Italie) – Shakhtior Donetsk (Ukraine) 2-0

Sheriff Tiraspol (Moldavie) – Real Madrid (Espagne) 0-3.

