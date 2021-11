Préparation des Jeux méditerranéens 2022: inquiétude sur le retard pris par Oran

À un peu moins de sept mois de l'ouverture des Jeux méditerranéens 2022, des questions se posent quant au retard accumulé pour la bonne tenue de l'événement. Davide Tizzano, président du nouveau Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM), a demandé des « solutions immédiates » à la ville hôte, Oran. L'ouverture est prévue le 25 juin prochain.

Le président de la commission de coordination, Bernard Amsalem, a fait part au Comité exécutif de « ses inquiétudes ». « Dans son rapport régulier, le président du Comité de coordination des Jeux méditerranéens "Oran 2022" et 2e vice-président du CIJM, M. Bernard Amsalem, a analysé la situation actuelle et a fait part de sa préoccupation et de son inquiétude face aux retards de construction des infrastructures, d'achèvement des appels d'offres, de mise en place de programmes de technologie et de transports. Au cours de la réunion, la communication prévue avec le directeur général du Comité d'organisation Salim Ilès n'a pas été possible, de sorte qu’il n'a pas été possible de répondre aux questions que le CIJM souhaitait poser au Comité d'organisation », peut-on lire sur le site CIJM.

« Nous devons préserver le prestige des Jeux méditerranéens »

La Commission de coordination du CIJM Oran 2022 doit se réunir en ligne mardi 30 novembre pour discuter de la situation. Davide Tizzano prévoit de mener une visite d'inspection à Oran le 10 décembre. Dans un communiqué, il annonce : « Nous respectons le peuple algérien et ses efforts, nous respectons le gouvernement du pays pour les grandes dépenses qui ont été faites pour la construction des projets, mais nous devons préserver le prestige des Jeux méditerranéens. Nous voulons tous que les Jeux aient lieu à Oran, nous aiderons par tous les moyens à les organiser, mais nous ne pouvons pas mettre en danger le plus grand événement sportif de la Méditerranée. »

Les Jeux d'Oran coïncideront avec les célébrations du 60e anniversaire de l'indépendance algérienne. Au total, 26 nations sont attendues dans la ville portuaire au nord-ouest de l'Algérie avec des athlètes qui représenteront plus de 25 disciplines sportives. Les Jeux méditerranéens, célébrés tous les quatre ans, constituent pour les pays du Bassin méditerranéen l'événement sportif pluridisciplinaire le plus important après les Jeux olympiques. Les premiers Jeux méditerranéens furent organisés à Alexandrie en Égypte, en 1951. L'Algérie avait accueilli l'événement en 1975. L'Italie reste la nation la plus titrée devant la France et l'Espagne.

