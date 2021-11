Tennis / Coupe Davis: la France éliminée dès la phase de poules

Texte par : RFI Suivre

La France, deuxième du groupe C, a été éliminée dimanche de la Coupe Davis dès la phase de poules, n'ayant pu terminer parmi les deux meilleurs deuxièmes des six groupes. L'élimination était attendue et le coup de grâce a été donné par l'Allemand Jan-Lennard Struff qui, en battant deux sets à zéro l'Autrichien Dennis Novak, a assuré à son équipe ou à la Serbie un meilleur ratio de sets ou de matches gagnés/perdus que la France. La Suède était déjà assurée de terminer dans les meilleures deuxièmes nations et il ne restait qu'un ticket à prendre pour les quarts de finale.