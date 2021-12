Bundesliga: le Bayern Munich éteint encore Dortmund et reste le patron

Au terme d'un « Klassiker » intense, avec une dose de polémique arbitrale, le Bayern Munich s'est imposé au Signal Iduna Park, samedi 4 décembre, contre le Borussia Dortmund (3-2). Malgré une belle résistance du BVB, les champions d'Allemagne ont eu le dernier mot, grâce notamment à un doublé de Robert Lewandowski. Un premier break est fait en tête de la Bundesliga.

Et de sept. Pour la septième fois consécutive, le choc Dortmund-Munich tourne à l'avantage des Bavarois. Depuis deux ans et demi, il en est ainsi. La dernière fois que le BVB l'a emporté, c'était en Supercoupe d'Allemagne, au coeur de l'été 2019. Et le dernier succès du club de la Ruhr en championnat remonte à novembre 2018. Samedi 4 décembre, la série du Bayern s'est allongée d'un nouveau chapitre, lors de la 14e journée de la Bundesliga 2021-2022 (3-2).

Lewandowski et Haaland en maître-artificiers

À domicile, le Borussia Dortmund avait l'occasion de renverser l'ordre établi : avec 30 points au compteur, les hommes de Marco Rose n'étaient qu'à une longueur du leader munichois. Un succès dans ce « Klassiker » leur offrait donc aussi bien le prestige que les commandes du championnat.

Et devant un public réduit à 24 000 spectateurs – selon les directives des autorités en cette période de flambée de l'épidémie de Covid-19 –, le BVB a rapidement pris confiance quand Julian Brandt, d'une lourde frappe, a ouvert le score (5e). Une satisfaction éphémère, le temps pour Thomas Müller de contrer Mats Hummels et de permettre à Robert Lewandowski d'égaliser contre son ancien club (9e).

Juste avant la pause, Kingsley Coman a donné l'avantage aux visiteurs (44e). Et au retour des vestiaires, c'est l'inévitable Erling Haaland qui a profité d'une défense munichoise frileuse pour égaliser à son tour (48e). Le Norvégien de 21 ans en est à 51 buts en... 51 matchs de Bundesliga.

Un penalty permet au Bayern de prendre quatre points d'avance en tête du championnat

À 2-2, le choc a alors pris une autre tournure sur le plan de l'arbitrage. M. Felix Zwayer, l'homme au sifflet de ce match, n'a rien sifflé quand Marco Reus s'est écroulé dans la surface au contact de Lucas Hernandez.

Mais un peu plus tard, l'arbitre, après intervention des assistants-vidéo et revisionnage des images, a sanctionné une main dans la surface de Hummels, décidément bien malheureux durant ces 90 minutes. Et malgré le bon plongeon de Gregor Kobel, Lewandowski a transformé ce penalty et inscrit son deuxième but, celui de la victoire finale (3-2). Marco Rose, déjà averti plus tôt, a alors explosé de colère et s'est fait exclure.

Ce samedi soir, c'est donc soupe à la grimace pour le Borussia Dortmund, toujours impuissant face à la machine bavaroise. La force de l'habitude n'enlève rien à la satisfaction de la victoire pour les Munichois, qui comptent désormais quatre points d'avance en tête sur leurs adversaires du jour. Cette saison de Bundesliga a peut-être déjà basculé.

