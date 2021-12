Liga: première défaite pour le Barça version Xavi face au Betis Séville

Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, le 4 décembre 2021 lors de la défaite concédée au Camp Nou contre le Betis Séville en Liga. AP - Joan Monfort

Texte par : RFI Suivre

Après deux victoires en Liga (contre l'Espanyol à Villarreal) et un match nul en Ligue des champions (contre Benfica), Xavi essuie sa première défaite en tant que coach des Blaugrana. Au Camp Nou, les Catalans se sont inclinés, samedi 4 décembre, face au Betis Séville (1-0, but de Juanmi à la 79e). Au classement, le FC Barcelone pointe provisoirement à la 7e place (23 points), derrière leurs bourreaux sévillans (3e avec 30 points). Le leader, le Real Madrid, est encore plus inaccessible (36 points).